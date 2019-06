Da Strandbergs storebror reiste seg for å feire dette målet, kom første tegn på at noe var alvorlig galt

– Det har vært et helvetes år, men nå heldigvis ser det lysere ut og jeg håper det fortsetter slik. Jeg skal i alle fall gjøre det lille jeg kan og støtte ham så godt som mulig, sa han til TV 2 da.

Men omtrent samtidig som låneavtalen med Hannover gikk ut, og Strandberg skulle returnere til Russland, kom beskjeden de hadde fryktet. Kreften hadde returnert.

– Jeg var på sykehuset den dagen jeg skulle tilbake til Russland. Det var da vi fikk vite om tilbakefallet. Jeg måtte sitte der borte alene med noen veldig mørke tanker. Det er sånt jeg ikke unner min verste fiende, når du har så mye alenetid. Er det én ting man trenger når man har det tøft, så er det å ha noen rundt seg. Hvis du har noen å snakke med, får du bort tankene litt i perioder.

– Vurderte du å bryte kontrakten med Krasnodar og bare dra hjem?

– Jeg vurderte å bryte flere ganger. Jeg spurte gjentatte ganger om muligheten for å dra hjem, men russerne har en litt annen kultur enn vi har her hjemme. Det er ikke den samme forståelsen for det familiære. Jeg har hatt mine fighter med dem (Krasnodar). Det er tøft å stå alene mot en sånn klubb, som har en så annerledes kultur. Når dine aller nærmeste ligger syke hjemme, er det ekstremt tøft. De har ikke latt meg være hjemme så mye som jeg kunne ønske. I tillegg har jeg vært skadet. Det var ikke noen heldig situasjon, sier Strandberg.

Var med til det siste

Heldigvis hadde han på dette tidspunktet fått en nær venn i håndballspilleren Joakim Hykkerud. Ofte har de snakket sammen på Facetime 4-5 timer daglig. Ofte kunne mobilen bare stå et sted i leiligheten mens Strandberg befant seg en annen plass. Det viktigste var bare at noen var der, ikke at det ble pratet i ett kjør.

– Jeg setter ekstrem pris på det, og håper alle har en venn som Joakim. Det kan forandre et liv, sier han.

10. januar i 2018 ble den mørkeste i Stefan Strandbergs liv. Da døde storebror Kenny. Kreften var borte, men kroppen var utslitt.

– Organene hans klarte ikke mer. Han hadde vært gjennom for tøff behandling. Han var sånn sett kreftfri, men det var en så sjelden krefttype at de måtte kjøre på så hardt. Kroppen taklet det bare ikke. Vi prøvde i det lengste. Han var aldri ett sekund alene på sykehuset, fra dagen han fikk det, til den dagen han gikk bort. Det var alltid noen fra familien der, uansett. For han skulle slippe å være alene med tankene sine, sier Strandberg.

De siste ukene skjønte han hvilken vei det bar.

– Han responderte ikke på behandlingene han fikk, de som kunne reddet ham. Jeg skulle egentlig dra på treningsleir til Dubai med Krasnodar. Men da sa legene til meg: «du bør ikke reise. Du bør bli hjemme.» Fra de sluttet med alle disse maskinene med slanger som gikk inn i kroppen hans, til han døde, gikk det halvannet døgn. Da skjønner man hvor kjørt kroppen var. Det var ingen sjanse, sier Strandberg, puster tungt, før han sier ordene som får stemmen til briste:

– Jeg er glad jeg fikk lov til å være der.

Kjendiskamp

Arbeidet med den veldedige stiftelsen «Step By Step Charity» har vært god terapi for ham i etterkant. De tar sikte på å hjelpe barn, familier eller lag som har det tøft. Lørdag arrangerte Strandberg og Hykkerud kjendiskamp i Elverum, der profiler som Charter-Svein, Dag-Eilev Fagermo, Mads Hansen og Alexander Søderlund alle stilte opp.

– Stiftelsen heter «Step By Step», fordi det var de ordene broren min sa. Han gikk gjennom en behandling som var helt ekstrem, og da han hadde det som verst, brukte han de ordene. Det er den eneste veien for å komme seg videre. Du må bare ta dag for dag, og prøve så godt som mulig, sier Strandberg.

Denne måneden løper kontrakten hans med Krasnodar ut, etter et vellykket låneopphold i Ural det siste halvåret. Der har Strandberg igjen fått fart på karrieren etter brorens sykdom og til sammen seks akillesoperasjoner.

– Jeg har prestert bra. Det har fungert bra fra første kamp jeg var tilbake igjen, som kanskje var overraskende for mange. Jeg har jobbet innmari hardt for å komme dit. Man mister alt etter en operasjon. Det er tøft å trene seg opp igjen til vanlig standard. Men heldigvis løsnet det i vinter. Det er vanskelig å sette fingeren på hva det var, verken jeg eller helsepersonell kan si akkurat hva som var den utløsende faktoren.

– Hva har du lyst til å gjøre nå?

– Vi får se. Det kom en melding fra agenten min rett før jeg kom inn til dette intervjuet, faktisk. Jeg har noen tilbud, men har sagt at jeg vil fokusere på denne landslagssamlingen nå, på å gi noe tilbake til Lars (Lagerbäck) og Perry. Jeg setter ekstremt stor pris på å være tilbake i landslagstroppen igjen. Derfor vil jeg gi av meg selv mens jeg er her, og bidra på best mulig måte, sier han.

Søvnløse netter

Kenny Strandberg var svært engasjert i lillebrors fotballkarriere. Ifølge Stefan er det storebror som har lært ham det meste i livet, både som fotballspiller og som menneske.

– Jeg ønsker at han kunne se at jeg er tilbake igjen. Jeg vet hvor mye det betydde for ham å se meg spille fotball. Han levde på en måte gjennom meg, for han var en god fotballspiller selv, men mye skadet. Det ville vært gøy for ham å se på. Som du skjønner er det vanskelig å snakke for mye om det, sier Strandberg.

– Men hvordan har du greid å komme deg ovenpå igjen?

– Man kan aldri komme seg ovenpå etter en sånn hendelse. Det er et arr og noe som vil sitte i meg og familien resten av livet. Han var min aller nærmeste og beste kompis, som lærte meg det jeg kan i livet. Han var fantastisk på alle mulige måter. Det har vært tøft, og er fortsatt tøft. Det er mange netter der man ligger og griner seg gjennom, og ikke får sove et eneste sekund, sier han.

Fotballen byr like fullt fortsatt på store gleder.

– Jeg elsker dette spillet, det har jeg gjort siden jeg lærte å gå. Jeg er sjeleglad for at jeg får lov til å spille fotball. Jeg føler meg 20 år i hodet, når jeg går ut på Ullevaal og får trene med litt dugg i gresset. Det er en fantastisk følelse, sier Stefan Strandberg.