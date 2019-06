Audi Q5 var lenge en av Norges mest populære familie-SUVer. Ikke for stor, ikke for dyr – og med gjerrige dieselmotorer som passet både avgifter og bruksmønsteret til mange nordmenn.

Så kom elektrifiseringen. Q5 var riktignok tilgjengelig med en hybrid-motor en periode, men den traff aldri blink.

Da andre generasjon kom på markedet, var det plutselig helt "feil" med dieselmotor. Og salget har stupt.

Nå prøver Audi seg med en helt ny motor. Det er riktignok en diesel, nå også, men denne gangen med et 48 volts mildhybridsystem.

Nevnte vi forresten at den får småfrekke 347 hk!?

Audi er under lanseringen stolte over å proklamere at denne klarer rundt 1.000 kilometer på én tank. Det burde holde for de fleste, også i et langstrakt land som Norge.

Kjøpte ladbar hybrid: – Jeg er sjokkert over forbruket

SQ5 TDI skal være et SUV-alternativ for deg som vil ha høye ytelser og lavt forbruk.

Hva er nytt?

Nyheten på denne bilen er naturligvis drivlinja. SQ5-betegnelsen kjenner vi fra før. Den fantes også mot slutten av første generasjon av Q5. Men nå har den "rene" dieselmotoren altså blitt byttet ut til fordel for en mildhybridvariant. Her er for eksempel en elektrisk kompressor på plass for å hjelpe turboen. Fancy greier.

Oppgitt forbruk er 0,68 l/mil – som er imponerende nok, isolert sett. Vi snakker tross alt SUV med veldig stor motor her. Men det er ikke dramatisk redusert i forhold til forgjengeren, som klarte seg med 0,72 l/mil. Her skal det imidlertid påpekes at forbruket til dagens modell er målt etter den strengere WLTP-målemetoden. Les mer om endringene knyttet til måling av forbruk her

Kraftpakken under panseret er nok til å sende SQ5 fra stillestående til 100 km/t på bare 5,1 sekunder. Raskt nok. Men ikke raskere enn forgjengeren klarte med 313 hk.

Kjøpe Audi Q5 brukt: Sjekk vår komplette kjøpeguide først!

Hva er styrker/svakheter:

I praksis oppleves ikke de sporty prestasjonene så bra som på papiret. Girkassen fungerer ikke helt optimalt – noe vi har merket oss på andre Audi-modeller også – og trenger betenkningstid før den reagerer.

I tillegg blir det Ketchup-effekt når de voldsomme kreftene skal leveres: Det skjer MYE på rundt 2.500 omdreininger – men veldig lite før det. Nesten merkelig, med tanke på at vi altså kjører en råsterk dieselbil – der nettopp høyt dreiemoment på lavt turtall skal være en av fordelene.

Hvis du imidlertid "glemmer" å behandle denne SUVen som en sportsbil, kommer den helt til sin rett. Cruising på motorvei fungerer nemlig helt ypperlig.

Og vi liker at det "gamle" infotainmentsystemet lever videre i Q5, enn så lenge. Det betyr at du har menyhjul med knapper rundt. Dermed slipper du de nye touchskjermene som er mer kronglete å bruke.

Dette er de største skandalene i bilbransjen

En markant hoftelinje bidrar til at Q5 er en elegant bil.

Hva koster den?

Mye! Prisen er riktignok ikke klar, enda. Men du kan trygt regne med å tappe kontoen for rundt millionen, om du skal få navnet ditt i vognkortet.

Til en slik pris, begynner det naturligvis å bli mange andre interessante modeller å sammenligne med også. For eksempel er Audis egen og helelektriske SUV e-tron billigere.

Her kan du lese testen av første generasjon SQ5

Hvem er konkurrentene?

Skal du ha en rask SUV med dieselmotor i Q5-segmentet, er BMW X3 40d nærmeste konkurrent. De to er veldig sammenlignbare.

SQ5 TDI vinner på effekt (347 vs 313 hk), men BMWen er best på kjøreegenskaper. X3-en fungerer bedre i svinger og girkassen jobber bedre med motoren.

Dessuten er X3, til tross for noe lavere effekt, hårstrået raskere fra 0-100 km/t. Det klarer den nemlig på 4,9 sekunder.

Bilen som gjorde aerodynamikk sexy

Velger du denne grønnfargen på din SQ5, vil du skille deg litt mer ut.

Vil naboen bli imponert?

Q5 er blitt lekker, synes vi. Kanskje den fineste av Audi-SUVene akkurat nå. SQ5 har litt detaljer i fangere og noen voksne felger som skiller den fra de andre. Kjennere vil se at du har verstingutgaven med dieselmotor.

Dette er et Audi-råskinn i smoking

Broom mener:

SQ5 er klart best om du bruker den til det den kan best: Lange turer med luftfjæring som spiser opp dårlig underlag. Pisker du den til å gjøre ting den egentlig ikke kan eller vil, aktiv og sportslig kjøring, blir opplevelsen en helt annen.

Dessverre klarer den altså ikke begge deler, slik ambisjonen nok til en viss grad har vært.

Og strengt tatt: Skal du kjøre langt, vil en tradisjonell sedan eller stasjonsvogn gjøre jobben enda bedre. For eksempel Audi S6 og Audi S7 – som også har fått den råsterke dieselmotoren.

Sportsseter med diamantmønster og sportsratt med falt bunn er blant detaljene som skille SQ5 fra en vanlig Q5.

Les mer om Audis dieselsatsningen her.

Eierne mener:

I Brooms bilguide kan norske bileiere skrive om sine erfaringer med bilen sin. Og akkurat det har ført til over 8.000 omtaler! Men nye Q5 er såpass ny, at det ikke ligger noen inne ennå. Hvis du eier en Q5 så klikk deg inn og skriv om den – det tar bare noen få minutter.

Her kan du lese om første generasjon Q5

Visste du at:

– Audi har en annen hytteekspress med dieselmotor: SQ7. Denne har en råsterk 4-liters V8-motor på 435 hk

– Forrige generasjon SQ5 også var tilgjengelig med bensinmotor på 354 hk

– En forlenget utgave av Q5 (LWB) er tilgjengelig for det asiatiske markedet

Bakseteplassen er god. Og vinkelen på baksetene kan justeres. Audi SQ5 TDI Motor: 3-liters V6, diesel Effekt: 347 hk / 500 Nm 0-100 km/t: 5,1 sek. Forbruk: 0,68 l/mil Toppfart: 250 km/t Bagasjerom: 510 liter Lengde x bredde x høyde: 467 / 214 / 163 cm Vekt: 1.980 kg Pris: Ikke klar

Bilene vi burde kjøpt da vi hadde råd