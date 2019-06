Det er akkurat blitt juni, men Johannes Høsflot Klæbo er for lengst i gang med å forberede seg til en ny langrennssesong.

22-åringen holder fansen jevnlig oppdatert om sin gjøren og laden gjennom sin vlog, eller videoblogg, på Youtube. I skrivende stund er det nesten 100 000 som abonnerer på den nye sprintkongens ukentlige oppdateringer.

I nyeste episode svarer han på spørsmål som har kommet fra fansen, sammen med kjæresten Pernille Døsvik, og det er her han forteller om sin noe "hjerterå" prioritering i hverdagen.

Langrennsesset får nemlig spørsmål om han noen gang har droppet en trening for å være med kjæresten. Det benekter Klæbo, men Døsvik mener han har gjort det.

– Jeg har faktisk ikke det.

– Jo, det har du.

– Nei. Det er kanskje kjipt å si det, men prioriteringene mine er først trening, så mat, så Pernille, sier en gravalvorlig Klæbo.



Han forteller samtidig mer inngående om egen trening og motivasjon.

– Uansett hva du ønsker å få til, så må du ta noen kjipe valg og tørre å stå i det. For meg er det veldig enkelt. Når jeg står hjemme og det regner, så kan det være vanskelig å komme seg ut trene, men jeg vet hva målet mitt er og hvor jeg vil hen, og da vet jeg at jeg må gjennomføre den økten. Det er kjipt til tider, og ikke alltid en dans på roser, men oftest er det tøffest det første kvarteret, og så går det greit, sier Klæbo i videobloggen.

Medaljegrossisten fra OL og VM kan også opplyse om kjæresteparet planlegger å flytte inn sammen, men at de ennå ikke har funnet det riktige huset.

Fant hverandre på Instagram

I den ferske episoden avslører han også at han og Døsvik var et par også før OL, en stund før de kom ut med det offentlig i slutten av april i fjor. Trønderen letter også litt på sløret om hvordan de to egentlig møttes.

– Jeg så et bilde av Pernille på Instagram, så tenkte jeg «oi», og så måtte jeg inn og følge henne da… Kanskje jeg trykket liker på bildet også, kanskje jeg var så kynisk, sier han og ler.

– Og så kom jeg hjem fra fotballtrening og da så jeg at Pernille hadde lagt meg til på Snapchat. Deretter begynte vi å prate sammen, men jeg dro rett på samling, så det gikk en stund før vi møttes. Og så ballet det egentlig bare på seg.

Og det er 22-åringen naturlig nok strålende fornøyd med i dag. For allerede på ungdomsskolen skal Klæbo ha forsøkt å bli venn med bysbarnet på Facebook – uten å lykkes.

– Jeg har hatt sansen for Pernille siden jeg gikk på ungdomsskolen, så jeg har rett og slett gått og ventet på det. Så jeg var veldig glad da det gikk som det gikk. Jeg la igjen en god jobb og ble belønnet til slutt.