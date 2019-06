Aftenposten: Kvinnene fra «To søstre» er funnet i live

I LIVE: De to søstrene rømte fra hjemmet sitt i Bærum i 2013. Nå har Aftenposten funnet dem i live i Syria. Foto: Interpol

De to norsksomaliske søstrene reiste til Syria i 2013, og ble mistenkt av PST for deltakelse i terrororganisasjonen IS. Nå er de funnet i livet.