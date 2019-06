En bil havnet på taket i Suldalsosen som ligger i Rogaland etter en trafikkulykke. Føreren av bilen skal ha sittet fastklemt inne i kjøretøyet, men ble etterhvert hentet ut av hjelpemannskaper på stedet.

– Tilstanden til de to involverte sjåførene er ukjent, men en mann kjøres til legevakten og en kvinne er fløyet til Stavanger Universitetssykehus, sier operasjonsleder ved Sør-Vest politidistrikt, Brit Randulff til TV 2.

Operasjonsleder forklarer at den første meldingen de fikk inn fra ambulansepersonell var at det dreide seg om en såkalt høy-energiulykke, noe som tilsier at ulykken skjedde i høy fart.

Veien er nå åpen for trafikk igjen etter at kjøretøyene har blitt ryddet bort, skriver politiet i Sør-Vest på twitter.