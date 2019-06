I Nyhetskanalen mandag ettermiddag forsvarte Hagen Frps landsmøtevedtak om å bruke oljepenger for å slette all bompengegjeld.

– Vi har 9000 milliarder på bok, og så tyner vi vanlige folk med bompenger. Det er meningsløst. Det er folkets penger. Nå må folket få en fordel av det, sier Carl I Hagen.

– Flere økonomiske eksperter sier at ditt forslag ikke er et godt forslag rent økonomisk?

– Det er helt meningsløst, og jeg hører ikke på skredder- og veverøkonomer som lurer dere journalister trill rundt. Hvis vi slettet all bompengegjeld, eller sluttet å kreve inn 13 milliarder, så er det 0,3 prosent økning i etterspørselen. Det spiller ingen rolle i det hele tatt.

Grasrot-opprør

Bompengedebatten har skapt bølger i Frp de siste dagene. Flere fylkesledere har gått hardt ut og vil ha partiet ut av regjering dersom partiet ikke får gjennomslag for sine krav i spørsmålet om bompenger.

Utspillene kommer etter at partileder Siv Jensen kalte inn til ekstraordinært landsstyremøte om bompenger. Møtet finner sted onsdag.

Mandag møttes Carl I. Hagen og klima- og miljøminister Ola Elvestuen til debatt i Nyhetskanalen. Ola Elvestuen påpekte at han ser et mye større problem enn bompengediskusjonen.

– Vi har også en klimakrise som vi står midt oppi. Det å ha klimavennlige byer og forsterke satsingen på kollektivtransport, sykkel og gange, det må vi videreføre, sa klimaministeren.

– Vanndamp er den største klimagassen

Programleder Rune Kjos fulgte opp med å spørre Hagen om ikke bompenger ikke nødvendigvis er et virkemiddel for å fylle statskassen, men for å få folk til å kjøre mindre bil i de store byene slik at Norge oppfyller sine klimamål.

– Det er da ingen grunn til å snakke om en klimakrise. Vi har ingen klimakrise, svarte Hagen.

– Klimaet har alltid endret seg, og hvis vi får noe mer utslipp av den livgivende gassen CO2, så vokser plantene bedre, gulrøttene vokser, vi ser at det er en økt vekst i matvareproduksjonen. Det er vanndamp som er den største klimagassen, fortsatte Frp-nestoren.

Ola Elvestuen erklærte seg helt uenig og viste til vitenskapelige rapporter.

– Når vi har FNs rapporter som viser alvoret hvis temperaturen øker 1,5 grader, 2 grader eller 4 grader. Dette må vi gjøre noe med. Regjeringen er enig om at dette må vi legge til grunn. Vi skal kutte 45 prosent mot 2030 i Norge, og det å ha bompengeringer er en måte å nå målet på, sa Elvestuen.

Avviser klimapanelet

Carl I. Hagen erklærte at han ikke er blant politikerne som tar alt for god fisk så lenge FN har satt sitt stempel på et dokument.

– FNs klimapanel har tatt feil i alt det de har sagt tidligere om hva som ville være utviklingen. Ingen ting av det de har spådd har slått til, og de har vist at de ikke er til å stole på. Alle andre land holder nå på å gå bort fra Paris-avtalen og andre målsettinger, sa Hagen.