– Han skulle knuse meg og sønnen min

– Han klinte til meg med knyttet neve. Jeg gikk ikke i bakken, men sjanglet bakover. Da skjønte jeg at det var alvor, og jeg fikk hevet hendene litt. Men akkurat da kom N.N. (daglig leder i klubben) rundt hjørnet, sier han.

Treneren skal ha ropt til den daglige lederen og bedt ham følge med. Like etterpå skal også to-tre spillere ha kommet ut fra garderoben.

Med et jevnere antall mennesker på hver sin side skal det hele ha roet seg noen hakk. Opptrinnet varte i mellom 45 og 90 minutter, anslår treneren.

– De var likevel opptatt av at pengene skulle betales. Ellers skulle han knuse meg og sønnen min, og han skulle knuse bilen og huset, sier treneren.

– Han virket stolt av å være kriminell og gjentok flere ganger at man ikke skulle blande politiet inn i dette, sier han.

– En torpedo

Før partene skiltes, skal treneren og sønnen hans ha fått en tredagersfrist på å betale pengene. Mandag dro han til politiet og anmeldte saken.

– Det mest irriterende av alt er egentlig frihetsberøvelsen. Jeg må gå rundt og være redd for at det skal skje noe, uten å ha gjort noe galt, forteller treneren.

– Det er fælt å skulle uroe seg for at familien din kan bli tatt. Når de oppsøker deg hjemme og på arbeidsplassen, så vet du at det er en reell fare for at det kan skje igjen. Det har virkelig begrenset livssituasjonen til meg og min familie, sier han.

AKTOR: Politiadvokat Henrik Rådal taler påtalemyndighetens sak mot skuespilleren. Foto: Magnus Braaten / TV 2

Også den daglige lederen i fotballklubben vitnet mandag i retten. Han forklarer seg sammenfallende med treneren.

Treneren betegner skuespilleren som en torpedo.

– Ja, det er jo det det er. Er det ikke dette du får når du slår opp «torpedovirksomhet» i ordboka? De oppsøker deg og bruker vold og trusler for å få penger, sier han.

En rekke saker

Den angivelige voldsepisoden og truslene er bare én del av en omfattende straffesak som denne uken behandles i Oslo tingrett.

Skuespilleren står også tiltalt for hallikvirksomhet mot en tidligere kjæreste og for grov vold mot en annen ekskjæreste. I tillegg er han tiltalt for flere mindre alvorlige lovbrudd.

Det eneste han erkjenner straffskyld for, er to tilfeller av kjøring uten gyldig førerkort.

Mannen er fra tidligere dømt for en voldsepisode på et treningssenter, noe han i dag soner fengselsstraff for. For flere år siden ble han dømt for en rekke grove ran da han ble utpekt som hjernen i den såkalte sexfelle-saken.

Skuespillerkarrièren har han holdt gående ved siden av de kriminelle forholdene, og i rettssaken er det ventet at en kjent norsk regissør skal vitne.

I tillegg til tidligere dommer og den nåværende straffesaken, er mannen i 20-årene siktet i en svært grov narkotikasak som skal ha røtter til et stort kriminelt nettverk. Saken etterforskes av Kripos.

Skuespillerens forsvarer, advokat Petter Bonde, ønsker ikke å kommentere saken.