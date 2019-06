Politiet fikk 13.30 i dag en melding om at en elev truet en medelev med kniv ved Breivang videregående skole. Når politiet kom frem hadde eleven allerede blitt fratatt kniven, og ingen skal ha kommet til skade.

Operasjonsleder i Troms politidistrikt, Roy Tore Meyer sier til TV 2 at situasjonen nå er under kontroll, og at skolen ikke ble stengt som følge av hendelsen.

– Det som har kommet frem så langt, er at det har vært en situasjon i forkant hvor den mistenkte eleven har utagert, og gått og hentet en større kniv, som han har truet med. Politiet fikk beskjed når de var på vei at eleven allerede da hadde blitt fratatt kniven, sier Meyer.

– Politiet har foretatt avhør av eleven på skolen, men han er nå pågrepet og det skal foretas flere avhør. Vi ser på hendelsen som alvorlig, sier Meyer.