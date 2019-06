Mot slutten av mai kronet Sander Berge en svært god sesong for Genk, som ga ham en plass på årets lag i Belgia, med å bli seriemester.

Overfor TV 2 la han ikke skjul på at det er aktuelt med en overgang denne sommeren. Askergutten var med Lars Lagerbäck på mandagens pressekonferanse. Der kom ikke uventet spørsmålene om fremtiden.

– I mitt tilfelle er jeg åpen for alle muligheter, men som sagt tidligere, går jeg ikke inn på disse spekulasjonene når jeg er i sportslig aktivitet. Men jeg har et godt team rundt meg med agent og familie som drøfter min utvikling, og hva som passer meg best i fortsettelsen. Så får vi se hva vi ender opp med, men det tar vi etter landslagssamlingen, varsler Berge.

– Champions League får være en bonus

Denne sesongen spilte han europaligafotball med Genk. Hvorvidt en aktuell klubb er kvalifisert til en av europacupene, kommer ikke til å bli avgjørende, skal en tro 21-åringen.

– Både Europa League og Champions League er arenaer jeg ønsker å spille på, men det viktigste er at man får spille de 30-40 kampene i ligaen. Og gjerne i en topp-fem-liga. Så får Europa League og Champions League komme som en bonus ved siden av, sier Berge, før han legger til:

– Å spille flere kamper på det nivået gjør at man utvikler seg, så man ser jo for seg det òg.

– Skal ikke undervurdere den sosiale biten

Sammen med Martin Ødegaard er han et av to navn i landslagstroppen som er høyaktuelle for en overgang til en stor, europeisk liga denne sommeren.

Lagerbäck ønsker ikke å kommentere enkeltspilleres klubbvalg, men har en klar formening om hva spillerne bør overveie før de bytter klubb.

– Generelt mener jeg at det alltid er positivt om man søker et høyere nivå, innleder svensken.

– Så synes jeg at de alltid bør se på den sosiale biten. Flytter de et sted der de kommer til å trives og fungere? Jeg tror ikke at man skal undervurdere det sosiale, språket og den biten, fortsetter han.

– Rar fotballverden

Videre understreker Lagerbäck at der er viktig at også det som skjer på banen passer spilleren.

– Så må en se på klubben, hvordan de spiller og om treneren virkelig vil ha dem. Det er mye som skjer i denne rare fotballverdenen og hvordan man kjøper spillere. Også må de bedømme om det passer dem fotballmessig, og at de får tilstrekkelig med spilletid, mener landslagssjefen.

– Det er det jeg generelt synes. Spør de meg noen gang, svarer jeg på den måten, forklarer han.

Landskampene mot Romania (fredag) og Færøyene (mandag) sendes på TV 2 og Sumo.