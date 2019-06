Lørdag holdte rallystjerne Pål Anders Ullevålseter (50) kurs i håndtering av motorsykkel på grusveier.

Hjernerystelse og kragebeinsbrudd

Kurset, som var i regi av Norsk Motorcykkel Union (NMCU) skulle gå over to dager på Gol i Hallingdal, men på søndag var det bråstopp for Ullevålseter.

På slutten av økten gikk det nemlig galt under demonstrasjonen for Farmen kjendis-vinneren, som landet feil med motorsykkelen etter et hopp.

– Jeg pådro meg hjernerystelse, kragebeinsbrudd og ribbeinsbrudd, sier Ullevålseter til TV 2.

– Flaut

I dag er 50-åringen utskrevet fra Ringerike sykehus på Hønefoss, hvor han har vært innlagt siden søndag ettermiddag. Nå må han belage seg på seks til syv rolige uker hjemme før han kan sette seg tilbake på motorsykkel igjen.

– Det er flaut når instruktøren blir kjørt bort i sykebil. De sier ulykken skjedde på slutten av kurset, men det husker jeg ingenting av, forteller han til TV 2 om hendelsen.

Skadeutsatt idrett

Ullevålseter har vært utsatt for en rekke ulykker i løpet av sin karriere som rallyfører, med blant annet en rekke deltakelser i Rally Dakar. Under Dakar-rallyet i 2005 skadet han kragebeinet, mens han i Marokko noen år tidligere fikk en skulderskade.

I 2013 fløy han 15 meter gjennom luften under et løp i Qatar og hentes med helikopter i ørkenen. Han måtte opereres for brudd i låret, men deltok i Skal vi danse like etter at han hadde kastet krykkene.