Innimellom kan man få inntrykk av at det stort sett er elbiler som gjelder i Norge. Det er det som diskuteres og får mest fokus.

Heldigvis er det litt mer nyansert enn som så. Det vi det sikkert være en god stund fremover også.

I mai måned ble det solgt 13.117 personbiler i Norge. Det viser registreringsstatistikken fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Toyota solgte 2.048 personbiler og hadde dermed den høyeste markedsandelen av alle bilmerkene med 15,6 prosent – en økning på 25 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Fire inne på topp-12

– De sterke salgstallene i mai er et bevis på at hybridbiler treffer behovene til veldig mange bilkunder i Norge. Vi merker oss at dette skjer i en tid der valg av bil oppleves som usikkert for mange – og der elbiler får de fleste overskriftene, sier informasjonssjef Espen Olsen i Toyota Norge.

Blant de 12 mest solgte bilmodellene i mai, var det fire fra Toyota: C-HR, Yaris, Corolla og RAV4 – alle med hybrid motorisering.

Særlig Toyota RAV4 Hybrid har slått godt an. Men heller ikke denne er altså ladbar.

Toyota har faktisk kun én modell som kan kobles til med ledning, nemlig en egen ladbar utgave av Prius.

– Nordmenn elsker firehjulsdrift, og nå i mai har nye RAV4 kommet til Norge i AWD-i utgave. Den får en ny firehjulsdrift som gir bedre fremkommelighet enn før, sier Olsen.

Toyota Corolla, som er verdens mest solgte bil, gjorde comeback i mars som stasjonsvogn og femdørs kombi – begge med hybride drivlinjer. De nye modellene bidro til at Toyota i Norge registrerte rekordmange salgskontrakter i første kvartal. Det er mange av disse bilene som nå leveres ut til kundene.

Fornøyde kunder

Tall fra Norsk Kundebarometer tidligere i mai viser at kundene er svært tilfredse med Toyota. Kundetilfredsheten øker med 0,2 poeng til en score på 83,4 poeng av 100 mulige. Dette er nest best av samtlige norske virksomheter som måles i den omfattende undersøkelsen.

– Dette er en anerkjennelse til alle våre forhandlere og deres ansatte. De setter kunden i sentrum og jobber kontinuerlig med å bli enda bedre. Toyota kommer godt ut i svært mange kundetilfredshet-målinger. Det er en viktig forklaring på salgssuksessen, sier Olsen.

Toyota lanserte den første hybridbilen for over 20 år siden. Siden har det blitt over 13 millioner hybridbiler globalt.

Nylig åpnet Toyota også opp for at konkurrerende bilprodusenter kan lære av dem, blant annet ved å dele sine patenter innen grønn teknologi.

