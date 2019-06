– Veldig glad barna får et trygt liv i Norge

Frp godtar barna

Frp har krevd DNA-test for å dokumentere at det virkelig er barn av norske foreldre for å godta at de kommer til Norge.

Partiets innvandringspolitisk talsmann Jon Helgheim aksepterer at de fem barna som nå er hentet ut av leiren i Syria kommer til Norge.

– Det har vært enighet i regjeringspartiene om at norske myndigheter kan hente hjem foreldreløse barn hvis man kan få identifisert og dokumentert tilhørigheten gjennom DNA-test og sånne ting. Og at norske myndigheter nå ser ut til å ha lykkes med det, er som forventet.

Her sterkt imot at Norge skal hente hjem andre norske barn av IS-krigere og støttespillere.

– Vi ønsker ikke å bidra til at IS-terrorister eller sympatiserer hentes hjem til Norge. De har forlatt Norge og de verdiene som vi står for her i Norge. De støtter brenning, drap og voldtekt og halshugging og det er farlige personer vi ikke ønsker skal komme til Norge, sier Helgheim.

– Mener du barna kan være farlige?

– Det er flere eksperter som ser risikoen for det, og det er kart det er en risiko at barn som vokser opp i vanskelige forhold kan få en holdning som ikke er bra. Men så ser vi også det at de som har reist ned til Syria, de har også vokst opp i Norge under gode forhold, og er blitt radikalisert i Norge, så det kan man tydeligvis like godt bli i Norge.