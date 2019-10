Jan (67) mislikte homofile. Så fant han et brev fra sønnen på kjøkkenbordet

Hvorfor akkurat meg?

Dere har sikkert mange ganger tenkt dere spørsmålet:

«Hvorfor har Jon Reidar aldri hatt dame over lengre tid?»

Egentlig er dette spørsmålet en like stor gåte for meg som for dere. Det handler om følelser … Følelser som kommer fra hjertet og som jeg ikke har styring over selv. Følelser som jeg i mange år har fornektet, følelser som jeg etter beste evne har prøvd og fortrengt ...

Hvorfor så enkelt, men likevel så JÆVLIG vanskelig? Tankene slår salto i hodet mitt. Hadde det vært opp til meg hadde jeg selvsagt vært sammen med en jente nå! Det ville vært helt fantastisk, det hadde vært det desidert enkleste. Og det har vært mitt høyeste ønske i mange år!! Men «dessverre» sier hjertet mitt at jeg liker gutter bedre enn jenter.

Jeg har gått gjennom en jævlig prosess for å innrømme dette overfor meg selv, så jeg har meget stor forståelse for at dere også trenger tid til å forstå ... Kanskje klarer dere å akseptere der etter hvert? Håper det.

For selv om jeg «dessverre» liker gutter bedre enn jenter, er jeg akkurat den samme gutten som dere ble kjent med før dette brevet. Jon Reidar vil alltid være Jon Reidar. At dere ble litt skuffet nå forstår jeg godt, jeg er skuffet selv også!!

Hvorfor i helvete liker jeg gutter bedre enn jenter? Hvorfor akkurat meg ... ?

Jeg hater å innrømme det. Men tårene strømmer nedover kinnene på meg nå. Føler meg mislykket. Jeg gråter for meg selv, men også på deres vegne … For å si det rett ut. Tankemessig har jeg gått igjennom et helvete den siste tiden, og du verden jeg har vært langt nede … Kanskje uten at dere har merket det. Skal innrømme at jeg har oppført meg som en dritt. Har vært sur og gretten for ingenting. Må ta pause nå pga at jeg bryter sammen i gråt ...

Hadde jeg kunne valgt selv hadde jeg naturligvis vært 100% hetero. Men jeg kan dessverre ikke velge selv. Følelser styres som kjent av hjerter. I flere år klamret jeg meg fast til håpet om at mine følelser overfor andre gutter bare var en fase i livet mitt, og at jeg ville bli kvitt «faenskapet».

Jeg prøvde mitt ytterste å bli glad i en jente, men det viste seg at følelsene var sterkere overfor en gutt. Dere aner ikke hvor mange ganger jeg har hatet meg selv for akkurat dette.

Det verste med å innrømme dette er all feiloppfatningen folk har om personer som liker personer av sitt eget kjønn. Mange tror at det kun handler om sex, og at de liker absolutt alt og alle uansett alder og utseende.

DET ER SKAMMELIG FEIL!!!

Som hos alle andre er utseende og personlighet avgjørende når det gjelder å forelske seg og bli glad i en person. På grunn av uvitenhet ser man for seg det verste når man tenker på to gutter sammen, men jeg kan skrive under på at det er mange myter og feiloppfatninger ute og går!! Selvfølgelig ergrer det meg grenseløst at akkurat jeg skulle like gutter bedre enn jenter, men jeg må bare godta at jeg gjør det.

Alt dette har fått meg til å analysere meg selv: «Vil jeg basere livet mitt på en løgn, eller vil jeg være 100 % ærlig overfor dere og håpe at dere vil akseptere meg». Jeg valgte det siste, så derfor dette brevet. Livet skal visst ikke være enkelt …

Jeg vet at det kommer til å bli en tøff tid for oss alle en stund etter dette. Det er vel derfor jeg også har holdt dette skjult, slik at dere ikke skulle få det vanskelig. Men jeg fant etter hvert ut at jeg er for glad i dere til at jeg til stadighet skal gå og lyve overfor dere. Dessuten tar det på å gå rundt og til stadighet være redd for å bli «avslørt».

Det blir vanskelig for dere mamma og pappa. Mange av de dere kjenner hater sikkert alt som har med homofili å gjøre og synes sikkert det er helt på tryne at to av samme kjønn kan like hverandre. Jeg skjønner også den. Men alle er jo redde for ting som er ukjent, og for ting som man ikke har kunnskap om og erfaring med. Når det tok meg mange år å innrømme det overfor meg selv, kan man ikke vente at andre skal forstå dette over natta. (Dessuten trenger ikke alle å vite om dette på ei stund – det prater vi om senere!)

Det vil ta tid før dere klarer å innrømme at dere har en sønn som er homo. Men etter en stund håper jeg at dere kan bli glad i meg igjen. Bare ta dere den tiden dere trenger! Etter hvert håper jeg dere klarer å se at jeg er akkurat den samme gutten! En gutt som er glad i sine foreldre, og som nå tar til tårene igjen pga at jeg vet hvor vanskelig dette må være for dere … Men ikke legg noe skyld på dere selv. Homofil er ikke noe man blir, men noe man er.

Det blir sikkert vanskelig for mange andre som står meg nær også. Og det blir kanskje vanskelig for meg selv, både på skolen, senere i jobbsammenheng og i andre sammenhenger. Jeg vil nok en gang understreke at dette ikke er noe jeg har valgt! Men jeg har valgt å følge følelsene mine, som styres fra hjertet. For jeg vil ikke basere livet mitt på en løgn.

Dette er ingen enkel innrømmelse. Men jeg er klar for å takle denne «utfordringen», selv om det naturligvis kommer til å bli vanskelige perioder noen ganger. Men «That`s life»!

Jeg vet at mange setter pris på meg, jeg vet at mange er glad i meg, og jeg vet at mange har mye fint å si om meg. Fremtida får vise om de virkelig er glade i meg, og om de virkelig mener det de har sagt. En ting er i hvert fall sikkert: Jeg vil alltid være den samme gutten uansett om folk snur ryggen til meg, eller har forståelse for min situasjon.

Kanskje mister jeg noen venner og bekjentskaper pga dette, men det er jeg eventuelt forberedt på. Hvis jeg gjør det, sier det mer om dem enn om meg. Jeg vil naturligvis bli såret om jeg gjør det, men livet er ikke alltid like lett!

Selv om det for meg følelsesmessig har vært en stor påkjenning å skrive dette brevet, sitter jeg også med en god følelse. Endelig har jeg klart og stukket hull på ballongen som har vokst seg større og større den siste tiden. Noe blir sikkert vanskeligere, men mye vil nok bli enklere.

Tror nok at dere har hatt en følelse og mistanke om dette, men dere har vel vært like redde som meg for å komme inn på det … Verden blir ikke snudd opp ned fordi om jeg liker personer av mitt eget kjønn. Hverdagen blir forhåpentligvis den samme …

Vit at jeg setter pris på dere, og at jeg er glad i dere!

Klem fra Jon Reidar!

PS. Les gjerne brevet en gang til! Etterpå vil jeg gjerne ha det tilbake.

Håper dere kan ringe meg først, hvis dere vil det igjen da … Jeg takler ikke å ringe dere.