Det endte ikke godt mellom Louis van Gaal og Manchester United. Nederlenderen tok over de røde i 2014, men fikk sparken etter å ha vunnet FA-cupen i 2016.

Siden har også José Mourinho forsvunnet ut stadionportene på Old Trafford, og Ole Gunnar Solskjær kommet inn – uten nevneverdig suksess.

Ikke imponert over Woodward

Den nå 67 år gamle van Gaal legger mye av skylden på Manchester Uniteds klubbdirektør Ed Woodward, og sammenligner måten United er styrt på med klubber han har trent tidligere som Bayern München.

– I Bayern er det fotballmenn som styrer klubben. Jeg har alltid verdsatt det. I Manchester United derimot ble Ed Woodward ansatt som direktør, en fyr uten peiling på fotball og som tidligere var aksjemegler, sier van Gaal til det tyske magasinet 11 Freunde ifølge Sky Sports.

– Det kan umulig være bra at en klubb kun er drevet med det kommersielle for øyet.

Svært overrasket over ansettelsen av Solskjær

Nederlenderen går også inn på det samme emnet i et annet intervju med britiske The Guardian.

Her lar han det skinne gjennom at han er svært skeptisk til måten klubben blir drevet på – inkludert ansettelsen av Solskjær.

– Vi prater aldri om Manchester Uniteds system eller filosofi da jeg ble ansatt, sier van Gaal og påpeker at det ikke har skjedd i noen av de andre klubbene han har trent.

– Jeg mener at man må endre måten Manchester United er bygget opp på som organisasjon, for nå er det en skjev balanse mellom fotballavdelingen og den kommersielle driften. Det kommersielle veier tyngst, sier den tidligere United-sjefen.

Han er blant annet oppgitt over at klubben måtte reise til USA som en del av sesongoppkjøringen, og mener de røde henger etter både når det gjelder kartlegging av nye spillere og å utvikle egne talenter.

Den tidligere topptreneren tok aldri over noen ny klubb etter Manchester United, og annonserte tidligere i år at han har pensjonert seg for godt.

Det stopper ham ikke fra å ha sterke meninger om det nåværende regimet. 67-åringen forteller at han ble svært overrasket da Ole Gunnar Solskjær fikk jobben permanent.

– Jeg ble veldig overrasket, til tross for den gode starten han hadde. Fordi Manchester United er en av de største klubben i verden og de trenger en manager med erfaring og ikke en manager som har trent en eller to klubber på et lavere nivå.

Han advarer også mot å ansette tidligere spiller Rio Ferdinand i en sportsdirektør-rolle, slik det er blitt rapportert i mediene at United vurderer.

– Selv om du er en god spiller er ikke du nødvendigvis en god trener eller en god sportsdirektør. Det er mer eller mindre det samme som skjer med Solskjær nå. Tidligere spillere, et nettverk av tidligere kjente. Det er ikke alltid det riktige valget.