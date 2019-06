En 20 år gammel spansk YouTube-stjerne ble fredag forrige uke dømt til 15 måneders fengsel, i tillegg til å måtte betale over 195.000 norske kroner i oppreisning.

20-åringen, som er født i Kina, ble arrestert etter å ha publisert en ydmykende video hvor han gir en Oreo-kjeks til en hjemløs mann i Barcelona.

Fylte kjeks med tannkrem

Oreo-kjeksen var fylt med tannkrem. Spanjolen filmet det han selv omtaler som en dårlig spøk, og delte deretter videoen med sine 1,2 millioner følgere på YouTube.

Retten i Barcelona fant 20-åringen skyldig i å krenke den hjemløse mannen, som skal ha kastet opp etter å ha spist kjeksen i god tro.

Ifølge The New York Times vil det likevel være lite sannsynlig at YouTuberen havner bak lås og slå, da spansk lov normalt sett ikke fengsler ikke-voldelige førstegangsforbrytere.

Etter rettens bestemmelser blir 20-åringens kontoer på sosiale medier stengt i fem år, skriver The New York Times som gjengir dommen publisert i spanske medier.

Prøvde å sno seg unna med penger

Den omtalte videoen ble filmet i 2017 etter at spanjolen ble utfordret til å gjennomføre «pranken» av en av sine følgere på YouTube. I tillegg til å gi den hjemløse mannen kjeksen med tannkrem, skal han også ha gitt ham i underkant av 200 norske kroner.

I videoen som nå er fjernet fra YouTube, skal 20-åringen angivelig si at han gikk litt langt, men at den hjemløse i hvert fall fikk en etterlengtet tannpuss.

Etter at videoen fikk massiv negativ omtale, skal YouTuberen ha returnert til den hjemløse for å tilby mer penger. Ifølge spansk politi skal 20-åringen på et senere tidspunkt ha tilbudt mannens datter 300 euro, omlag 2900 kroner, for å ikke saksøke ham.

I retten skal 20-åringen ha uttalt at han anså videoen som en dårlig spøk, som han i ettertid har prøvd å gjøre opp for.