Hadde ingen inntekt, men kjørte Porsche og bodde på luksusadresse

TV 2 har gått gjennom skuespillerens inntektsopplysninger fra 2014 til 2017.

I 2015, 2016 og 2017 hadde hann verken inntekt eller formue, mens han i 2014 hadde en inntekt på rundt 200.000 kroner. Skatteopplysninger for 2018 er foreløpig ikke offentlig tilgjengelige.

Politiet reagerer på mannens forbruk sett i forhold til inntektene som er rapportert inn til skattemyndighetene.

Etter det TV 2 får opplyst, kjørte han lenge rundt i en Porsche Cayenne – en million-SUV laget av den tyske luksusbilgiganten.

I retten mandag ble det kjent at han leaset denne for 16.000 kroner i måneden. Bilen sto i navnet til hans daværende kjæreste, men han betalte for den selv.

I tillegg bodde han i en leid leilighet på en av Norges mest fasjonable adresser.

– Jeg ønsker ikke å kommentere saken, utover at jeg vil påpeke at han ikke bodde lenge på den nevnte adressen, sier mannens forsvarer, advokat Petter Bonde.

FORSVARER: Advokat Petter Bonde representerer skuespilleren. Foto: Magnus Braaten / TV 2

Et sentralt spørsmål for politiet er hvordan skuespilleren i 20-årene finansierte dyr bil og leilighet.

Vil inndra penger

Mandag møtte skuespilleren i Oslo tingrett, tiltalt for en hel rekke forhold, blant annet vold mot ekskjæresten sin og for hallikvirksomhet.

Politiet mener at han prostituerte to kvinner som han hadde et kjærlighetsforhold til. Ifølge tiltalen opprettet han profiler på ulike nettsider, utstyrte dem med egne telefoner og kjørte dem til og fra sexkunder.

Etter det TV 2 forstår, mener politiet at han tjente flere hundre tusen kroner på hallikvirksomhet. Skuespilleren nekter straffskyld.

– Påtalemyndigheten skal føre en del bevis rundt tiltaltes økonomi. Bakgrunnen er at vi mener at han har hatt inntekt som stammer fra straffbare forhold. Vi mener at disse pengene skal inndras til fordel for statskassa, sier aktor Henrik Rådal.

AKTOR: Politiadvokat Henrik Rådal fører saken mot skuespilleren. Foto: Magnus Braaten / TV 2

Han sier at bevisførselen i retten vil avdekke hvor stort inndragningskravet blir.

Politiet mener også at mannen har forsøkt å tjene penger på torpedovirksomhet etter at han skal ha oppsøkt en tidligere toppfotballtrener og krevd han for penger. Tiltalte nekter straffskyld for dette.

Ny sak på gang

Mens skuespilleren sitter tiltalt i Oslo tingrett, jobber politiet med å etterforske en ny sak mot mannen, som de mener kan belyse enda en måte han kan ha tjent penger på.

Om kvelden den 30. september i fjor fikk en kamerat av skuespilleren overlevert en ryggsekk ved et industriområde på Alnabru i Oslo. Idet mannen skulle til å sette seg i en drosje, ble han pågrepet av sivilkledd politi.