Luksusvilla solgt for 6 mill. – og 800 dugnadstimer

En 369 kvadratmeter stor luksusvilla på Stord ble lagt ut for salg i september.

I begynnelsen av april lå det inne et bud på 6,1 millioner, men til slutt var det et bud på 6 millioner blank som vant kampen om boligen.

I det sistnevnte budet var det nemlig en betingelse om 800 timers dugnadsarbeid i tillegg.

– Jeg har aldri opplevd et slikt forbehold. Det er en spesiell situasjon, sier DNB Eiendom-megler Øystein Wiland Nesse, som stod for salget.

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte saken.

Lysten kjøper

Nesse sier villaen opprinnelig tilhørte Stord Hestesportsenter, men at eiendommen nå er skilt ut. Det er ved dette hestesportsenteret at de 800 dugnadstimene skal utføres.

– Kjøper var veldig lysten på eiendommen. Vi måtte vurdere hva vi skulle gjøre med det uvanlige tilbudet, så jeg tok kontakt med fagavdelingen og Kartverket, sier Nesse.

Han venter fortsatt på en endelig tilbakemelding fra Kartverket om hvordan de 800 dugnadstimene skal vurderes med hensyn til dokumentavgiften.

– Kanskje må timene beregnes med i prisen ut ifra en timesats. Det er ikke noen fasit, sier Nesse.

MYE PLASS: Villaen er 369 kvadratmeter stor, og ligger i et område med mange hesteløyper. Foto: DNB Eiendom

– Verdsetter arbeidskraft

Fagsjef i Norges Eiendomsmeglerforbund, Nina Fodstad Skumsrud, sier det ikke finnes noen fast meglerpraksis for en slik situasjon. Hvis det kommer inn bud med spesielle forbehold eller tilbud, må man i hvert tilfelle stoppe opp og undersøke om det lar seg gjennomføre.

– Det må vurderes hva forbeholdet egentlig går ut på og om det er forhold som kan gjøre det vanskelig for megler å få gjennomført handel og yte partene den rådgivning hun er pålagt, sier Skumsrud, og fortsetter:

– Vi har aldri hørt om noe lignende. Det er veldig spesielt.

Forbehold som dette kan skape utfordringer for megler. Skumsrud påpeker at megleren i dette tilfellet ikke kan kontrollere og følge opp at kjøper gjør opp for de 800 timene.

– Han får ikke gjort annet enn å ta hånd om det rent økonomiske i form av oppgjør og kontrakt.

Styremedlem i Stord Hestesportsenter, Eirill Hatlevik, sier til DN at de vurderte dugnadsbudet som høyere enn budet på 6,1 millioner.

– Forskjellene på budene som kom inn var veldig små, og vi verdsetter arbeidskraft på senteret høyt fordi vi trenger det. Vi har skrevet arbeidskontrakt med kjøper, så dette gjøres skattemessig rett, sier Hatlevik til avisen.

Dokumentavgiften kan øke

Skumsrud vil ikke anbefale andre kjøpere å komme med slike tilbud, og understreker at boligsalget på Stord utgjør et spesielt tilfelle.