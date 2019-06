Denne krisen har Frp skapt selv

Ved å betale for når, hvor og hvor mye du kjører, blir det en mer rettferdig innbetaling enn når det kun er mer eller mindre tilfeldig plasserte bomstasjoner der alle betaler like mye.

Grunnen til at dette ikke blir utredet i Norge nå, er fordi Frp sier nei.

De ville heller beholde bompenger som de kunne være mot, enn å innføre veiprising som ville være vanskeligere å argumentere mot.

Til tross for alle disse mulighetene, har Frp lagt skylden på alle andre.

Den mest brukte forklaringen har vært at Frp kun fikk 16 og 15 prosent oppslutning ved valget, og derfor tapte kampen om bompenger. Det er riktig. Men Frp har også valgt, av taktiske årsaker, å gjøre det til et «rent tap».

Vurderingen har vært at det er bedre å bare si at de tapte bompengesaken, enn å ende opp med utvannede kompromiss.

Kanskje har det vært smart for ikke å miste velgere, men det gjør det likevel sant at Frp kunne gjort mer for å redusere bompengene.

Et annet Frp-forsvar har vært at bompengene ville vært høyere dersom Frp ikke satt i regjering. Det er kanskje sant, kanskje ikke.

Det er nemlig ikke gitt at en annen regjering ville prioritert like mye veibygging som Frp, og det kan tenkes at en annen regjering ville ha innført veiprising, og det kan tenkes at en annen regjering ville brukt mer statlige midler på å bygge kollektiv i byene.

Så hvorfor skal Høyre, Venstre og KrF brått gi Frp reduserte bompenger nå? Hva har de å tjene på det?

Og hvorfor skulle Frp fortjene et sånt gjennomslag, når de selv ikke har prioritert det høyt nok tidligere?

Nei, Fremskrittspartiet gikk til valg på noe som de visste var urealistisk. Så tapte de forhandlingene, og la saken nesten helt til side i flere år.

Nå får de kjeft for det. Da kan de ikke forvente at Erna Solberg skal rydde opp for dem.

Skulle de gå ut av regjering på grunn av dette, er det vanskelig å forstå hvordan det skulle gi partiet økt troverdighet på bompenger. Det vil bare være spikeren i kisten for den troverdigheten.

Det vil være en innrømmelse av at de ikke klarer det.