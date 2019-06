– Da spillerne kastet Jürgen opp i luften etter seieren, anerkjente de det alle Liverpool-fans vet - han er elsket av alle som setter pris på fotball.

– Ydmyk og omsorgsfull

Ordene tilhører Liverpools styreformann Tom Werner. Han og eierne Fenway Sports Group er så fornøyd med den tyske manageren at de ifølge Liverpool Echo vil sørge for en lang, lang tid med Klopp ved roret.

Den 51-årige managerens nåværende kontrakt går først ut i 2022, en seksårsavtale som ble signert i 2016. Da uttalte Liverpool-eierne at det ville vært uansvarlig ikke å gjøre det.

Det samme gjelder tre år senere.

Liverpool er i ferd med å bli en stormakt igjen i europeisk fotball, og Daily Mail hevder at Klopp vil bli belønnet med en lønnsøkning fra 77 til 110 millioner kroner i året for Champions League-trofeet, en sesong med kun ett tap og en fotball som begeistrer. Man håper også på å utvide avtalens lengde utover de tre resterende årene.

– Jürgen er en briljant trener, men han er likefullt en ydmyk og omsorgsfull mann, sier Werner, som før lørdagens Champions League-triumf sa følgende om Klopps fremtid.

– Alt jeg kan si er at det åpenbart er viktig at han blir værende så lenge han ønsker. Vi har tro på at han er forpliktet til Liverpool.

Kjærlighetsforhold

Bildene fra feiringen etter at Tottenham ble slått 2-0 i Madrid lørdag kveld er et tydelig bilde på Klopps status blant både spillere og fans. TV 2s fotballkommentator Kasper Wikestad mener Klopp har skapt noe unikt på Merseyside.

– Han har skapt et lag, et samhold og et felles prosjekt. Det er litt som det var under mange av de store managerne - for eksempel under Sir Alex Ferguson. Ingen er viktigere enn laget, sier WIkestad, som tror både lønn og overgangsbudsjett har lite å si når det skal forhandles om ny kontrakt.

– Jeg tror en ny kontrakt er en formalitet. Det er skapt et kjærlighetsforhold mellom by, klubb, spillere og manager som er unikt. Det de har bygget over tid er helt enormt. Det har ikke vært bedre stemning i byen og klubben siden storhetsperioden da de vant ligaen like ofte som de ikke gjorde det.