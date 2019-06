Dette bekymrer TV 2-ekspert før VM-starten

– Kampen mot Sør-Afrika ble heller ikke en skikkelig test defensivt, så Hovland ble ikke satt på nok prøver. Det er gjerne slik at man ikke vet hvor god motstanden er, før man kjenner det på kroppen. Hvis man ikke har opplevd det før, kan man få litt sjokk, sier Gulbrandsen, som mener landslagssjefen burde vurdert å ta med en stopper til.

– Ina Gausdal, som er en av de beste stopperne i Norge, er kun hjemmeværende reserve. Vi må bare krysse fingrene for at Maria holder, sier Gulbrandsen.

Positiv lege

Landslagslege Jorid Degerstrøm er ganske trygg på at forsvareren blir klar til lørdagens VM-åpning.

– Hun fikk en liten kjenning på baksiden, og for å være på den sikre siden, så stod hun over kampen. Hun skal gjennom en ny undersøkelse, og vi undersøker i morgen og legger opp litt alternativ trening. Så satser vi på at hun er «fit for fight» på lørdag, sier hun til TV 2.

– Så de som er bekymret for en allerede litt tynn midtstopperrekke i Norges tropp, de trenger ikke å være redde for at vi mangler en stopper på lørdag?

– Vi kan jo aldri garantere noe, med noen, men vi jobber for at hun er klar på lørdag.

Etterlyser bedre motstand

TV 2-eksperten mener Norge kunne ha tjent på å møte tøffere motstand i oppkjøringen til mesterskapet.

– Offensivt var det veldig bra mot Sør-Afrika, men vi fikk ikke testet oss nok defensivt. Det lille man ble testet på, taklet man ikke veldig bra. Vi slapp inn for enkle mål, sier Gulbrandsen.

Landslagssjef Martin Sjögren er likevel fornøyd med valget av motstander.

– Fikk dere testet dere mot god nok motstand her, eller føler du at det nesten ble for enkelt?

– Det blir jo vanskelig når vi går opp til 4-0 midtveis. Sør-Afrika skal også straks inn i en VM-turnering. Hele ideen var å møte et afrikansk lag, for det har vi ikke gjort. Vi har møtt andre nasjoner som ligner det vi skal møte gjennom året, men akkurat afrikansk motstand har vi ikke møtt. Så derfor var det viktig å få den typen spill, selv om de ikke er noen kopi av Nigeria, sier landslagssjefen.

– Men det er litt svak organisering, det går litt på instinkt, sterk fysikk og raske spillere, som vi så her i dag. Derfor var det viktig å få håndtere det kampbildet som det ble her. Og det ser vi. Er vi ikke nøye, så straffer de oss faktisk et par ganger. Spesielt når det blir ganske raskt spill i dypet og de får utnytte sine individuelle ferdigheter. På den måten synes jeg de ligner Nigeria, og det var det vi ville ha.

– Skulle du ønske at dere kunne testet litt mer mot de aller beste lagene også?

– Det er vanskelig å si. Jeg synes vi har hatt en veldig bra oppkjøring, så det er alltid vanskelig å si på forhånd. Men vi har valgt å gjøre det som dette, og vi har jo møtt VM-klare motstandere. Og vi har levert ganske gode resultater.



– Vi møtte jo Nederland i høst. Så jeg føler at vi er klare for å sparke i gang denne VM-turneringen. Vi føler oss godt forberedt, så jeg gleder meg noe enormt til å få flytte videre mot Reims og kjøre den siste innkjøringen inn mot kampen mot Nigeria.

Norge er i gruppe A sammen med vertsnasjonen Frankrike, samt Nigeria og Sør-Korea. Fotballjentene åpner VM mot Nigeria klokken 15.00 lørdag 8. juni. Deretter skal Norge opp mot Frankrike klokken 21.00 onsdag 12. juni.

Siste kamp for Norge i gruppespillet er mot Sør-Korea klokken 21.00 mandag 17. juni. TV 2 sender mesterskapet sammen med NRK.