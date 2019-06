Tidligere i år tok forholdet mellom realitystjernen Khloé Kardashian (34) og basketstjernen Tristan Thompson (28) slutt.

Amerikanske medier meldte om at Kardashian kastet kjæresten på dør etter at han ble anklaget for å være utro.

I mandagens episode av «Keeping up with the Kardashians» får man se hvordan paret hadde det for noen måneder siden, da de fortsatt var et par.

I episoden er Kardashian og Thompson sammen i Cleveland, hvor han spiller for basketball-laget Cleveland Cavaliers.

Thompson leker med parets datter True (1) i en scene, men observante fans har lagt merke til at ansiktet hans er sladdet.

Se klippet i videoen øverst i saken.

Fansen reagerer

På Twitter reagerer flere på sensureringen og lurer på hvorfor ikke ansiktet hans vises, skriver nettsiden Popculture.

Fansen spekulerer i om Kardashian-familien har ønsket å fjerne han fra serien etter utroskapsskandalene, men Khloé Kardashian avkrefter dette på Twitter.

– Vi har åpenbart ikke gjort noe. Han har kanskje ikke signert en «waiver» slik at man kan vise disse bildene. Hvorfor skulle jeg ville sladde ansiktet hans? Jeg prøver ikke å skjule identiteten hans, skriver Kardashian på Twitter.

We obviously didn’t do anything. He might not have signed a waiver to show those images. Why would I want to blur his face? I’m not hiding his identity LOL #KUWTK https://t.co/yvJLlrTl2J — Khloé (@khloekardashian) 3. juni 2019

Ifølge Kardashian har altså ekskjæresten ikke gitt tillatelse til at bildene av ham kan brukes i TV-serien, og derfor har produksjonen sladdet ansiktet hans.

Snakker ut

I mandagens episode snakker Kardashian ut om Thompsons første utroskapsskandale.

Like før hun fødte deres felles datter, ble han anklaget for å ha flørtet med andre damer på utesteder både i New York og Washington D.C. I en overvåkingsvideo publisert av TMZ, kunne man se Thompson og tre andre damer hygge seg, og videoen viste både kyssing og intime berøringer.

BRUDD: Forholdet mellom Khloe Kardashian og Tristan Thompson tok slutt i februar i år. Foto: AP Photo/NTB scanpix

Kardashian tilga ham, og hun og deres nyfødte datter fortsatte å tilbringe mye tid hos ham i Cleveland.

I «Keeping up with the Kardashians»-episoden forteller hun at det var vanskelig for henne å kunne stole på kjæresten igjen, skriver People.

– Alt som betyr noe for meg er hvordan jeg oppfører meg mot True. Hvis det blir påvirket av at jeg tenker på hva Tristan gjør og hvor han er, så vil jeg forlate ham i løpet av to sekunder. Det er ikke verdt det for meg, sier Kardashian i episoden, ifølge People.

– Jeg vet at jeg elsker ham, men uansett kommer jeg ikke til å oppføre meg som om alt er fint, fortsetter hun.

I ettertid gjorde paret det slutt for godt, etter at han ble anklaget for å ha vært utro med en familievenn.

Se den nye sesongen av «Keeping up with the Kardashians» på TV 2 Sumo.