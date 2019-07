Vi nordmenn formelig kaster oss over enhver bilnyhet med elektrisk motor. Lang ventetid, og hva herligheten vil koste når den en gang kommer, ser heller ikke ut til å legge noen stor demper på halleluja-stemingen.

Dette i sum har gjort at vi har svært mange elbiler her i landet, og flere skal det etter alt å dømme bli.

Nye elbiler blir jo på sikt også bruktbiler. For etter hvert som nye modeller og større batteripakker med lengre rekkevidde dukker opp, ønsker mange å bytte.

Det har skjedd mye med både utvalg og priser på brukte elbiler i år. Det har blitt mange flere – og det er ikke lenger så til de grader selgers marked her. Bra for deg som skal kjøpe!

Som så ofte før – biler som selger godt som nye, er også populære på bruktbilmarkedet. Elbil-bestselgerne er ikke noe unntak i så måte. Selv om de holder prisene godt, så er det likevel en mye penger å spare på å kjøpe brukt elbil framfor å velge en som er helt ny.

Vi har sett på noen av de norske elbil-bestselgerne i brukbil-markedet, for å finne ut hva du må betale for disse nå.

Dette er et svært vanlig syn på norske veier!

Nissan Leaf: Fra 50.000 kroner

Nissan Leaf var på sett og vis den første skikkelige elbilen i Norge, som faktisk kunne brukes som en familiebil og som hadde grei plass til både passasjerer og bagasje.

Tross et litt små-sært utseende, uteble ikke suksessen. Siden salgsstarten i 2011 har langt over 30.000 eksemplarer funnet veien til norske gårdsplasser og garasjer. Det siste året har mange byttet ut sin Leaf til andre generasjon, som kom for et drøyt år siden. Dette gir godt med eldre biler til salgs i bruktmarkedet.

De eldste selges nå for rundt 50.000 kroner. Dette er da 2011-modeller med over 100.000 kilometer på telleverket og de er gjerne bruktimportert, ikke veldig godt utstyrte og generelt "godt brukt" ... Som så ofte før – man får det man betaler for.

Mange biler har kommet fra blant annet USA. Disse er ofte dårligere utstyrt enn biler som er solgt nye i Norge. De skal dermed ha en noe lavere pris enn ditto «norske» biler.

Rekkevidden på de eldste bilene ligger på rundt 150 kilometer på sommerstid, og rundt 100 kilometer på vinteren.

Bilene er driftssikre og gode, med få feil. Batteriene har også vist seg å holde seg svært godt, selv med noen år på baken og mange kilometer på telleverket.

Leaf hadde en liten oppgradering i 2013 og fikk da blant annet varmepumpe som standard (på norsksolgte biler), og et par andre oppgraderinger, slik som fot-brekk istedenfor elektrisk håndbrekk. Bilene fikk også oppgradert batteripakke og lengre rekkevidde.

Disse koster så klart litt mer, men kan være et smart valg. Leaf finnes også i ulike utstyrsvarianter. De velutstyrte koster ofte litt mer, men vil gi deg finere bil i form av skinnseter, oppgradert stereo, ryggekamera og så videre.

Tesla Model S: Fra 250.000 kroner

Model S er bilen som gjorde Tesla til volummerke i Norge.

Få biler har vakt så mye harme og kanskje misunnelse hos folk som det Tesla Model S gjorde da den entret det norske markedet for 5-6 år siden. At "rikinger" skulle knne kjøpe seg luksusbil til sterkt rabattert pris og attpåtil få med en drøss goder, som gratis lading, tilgang til kollektivfelt, gratis parkering etc. falt mange tungt for brystet.

Uten at det bremset salget i nevneverdig grad. Nå har Model S vært her så lenge og blitt så vanlig at noen knapt løfter et øyebryn om man kommer med en slik. Dessuten har nye Tesla-modeller tilkommet til. I form av X og 3.

Dette i sin tur gjør noe med bruktbilprisene. Nå kan du få du en Model S fra 2013, med bakhjulsdrift og litt kilometerstand, til under 250.000 kroner.

Vi snakker fortsatt om langt bortimot 400 hestekrefter, god plass, ytelser som få matcher, rekkevidde som enda færre matcher og teknologi som fortsatt står seg godt den dag i dag. Selvfølgelig er den store Tesla-skjermen også på plass.

Selv om bilene ser snarlike ut, har de blitt vesentlig oppgradert underveis. Nye og bedre seter, modeller med firehjulsdrift, ulike batteripakker og utstyrsnivåer finnes. I 2017 fikk bilene en facelift.

Så her finnes det noe for enhver smak og utvalget av brukte eksemplarer i ulike prisklasser er stort.

BMW i3: Fra 120.000 kroner

i3 har vært en stor suksess i det norske markedet.

i3 var en helt ny bil fra BMW da den ble lansert i 2014. Den har et annerledes design, samtidig som den framsto som både moderne og innovativ. Det gjør den egentlig fortsatt – fem år senere. Både design, plassutnyttelse, materialvalg og miljøvennlig produksjon er stikkord her.

Bilen har da også vunnet en rekke priser for nettopp dette.

i3 byr på velkjent BMW-kjørelede. Den er, akkurat som VW e-Golf, etterspurt som ny. Det gjør også noe med bruktbilprisene. Du får i3 med prisantydning på under 120.000 kroner. Før du har prutet. Vi snakker da om 2014-modeller som ofte har en kjørelengde på opp mot 100.000 kilometer.

Les vår test av BMW i3 her

Rekkevidden på disse ligger på rundt 160-170 km. på sommerkjøring, mens det på vinterstid reduseres til ca. 100-120 km.

Mange av bilene har serviceavtale, noe som absolutt er en fordel om du er i markedet for brukt i3.

i3 har i likhet med en del andre modeller fra den tyske bilprodusenten hatt noen irriterende elektronikk-feil, så sjekk nøye at alt virker som det skal før kjøp.

i3 har også en litt sær dekkdimensjon – type store og smale, og er derfor ikke den billigste bilen å sko opp når dekkene etterhvert blir slitt. Som på alle elbiler bør bremsene sjekkes nøye.

VW e-Golf: Fra 100.000 kroner

VW Golf har vært en storselger i mange år, de siste årene har den elektriske utgaven stått for mye av salget her hjemme..

VW e-Golf er en annen elbil-storselger. Dette var den første elbilen som så ut som en helt alminnelig bil, noe som nok var viktig for at mange valgte den.

Nå finnes det over 1.000 (!) slike biler i bruktmarkedet og prisene har sunket betydelig det siste året. Nå får du 2014-modeller for rett over 100.000 kroner. Vi snakker da om biler med minste batteripakke, av første årsmodell og ofte uten varmepumpe (som er viktig ...), og som har gått rundt 100.000 kilometer.