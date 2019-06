Skuespiller mishandlet mann grovt – volden ble filmet med mobilkamera

Han er også tiltalt for å være i besittelse av et bilde som seksualiserer barn. Også dette nekter han straffskyld for.

Byttet fengsel

Skuespilleren er fra tidligere siktet for en rekke alvorlige forhold. I oktober ble han pågrepet av politiet, siktet for befatning med et tosifret antall kilo kokain.

Det er ventet at påtalemyndigheten vil ta ut en ny tiltale for grove narkotikalovbrudd i løpet av de kommende månedene.

Skuespilleren har sittet varetektsfengslet siden narkotikabeslaget ble gjort i oktober.

I januar ble skuespilleren flyttet fra Halden fengsel til Oslo fengsel. Årsaken skal være episoder der han har vært utagerende og aggressiv under soningen i Østfold.

På bakgrunn av de mange sakene mot skuespilleren er det flere seksjoner i Oslo politidistrikt som etterforsker sakene mot mannen.

Hjernen bak sexfelle-saken

Den unge skuespilleren har også flere avsluttede straffesaker mot seg. I august i fjor møtte han i Oslo tingrett og forklarte seg om grov vold, samt vold og trusler mot politifolk og arrestforsvarere.

Mens tingretten frifant ham for grov vold, ble mannen dømt til ett år og én måneds fengsel, blant annet for en episode der han på fengselscellen var utagerende og sparket en arrestforvarer og spyttet en annen i ansiktet.

Årsaken til at skuespilleren satt i fengsel i utgangspunktet, var at han i 2013 ble utpekt som hjernen i den såkalte «sexfelle-saken», der han fysisk mishandlet, truet og presset minst syv menn for penger etter å ha lokket dem med lovnader om sex med unge kvinner.

Regissør i vitneboksen

Fordi han samarbeidet med politiet, og dessuten var mindreårig da de grove ranene ble begått, ble han dømt til 373 timer samfunnsstraff. Før dette hadde han sittet halvannen måned i varetekt.

Avtjeningen av samfunnsstraffen gikk ikke smertefritt, og selv etter tre innskjerpingssamtaler fortsatte skuespilleren å begå vilkårsbrudd.

Kriminalomsorgen begjærte derfor flere ganger at den subsidiære fengselsstraffen skulle fullbyrdes, uten å få medhold. I 2014 ble samfunnsstraffen satt på pause mens mannen deltok på filminnspilling.

I lagmannsretten vitnet en norsk regissør, som forklarte at skuespilleren var tiltenkt flere roller i hans framtidige prosjekter.

Lagmannsretten la vekt på forklaringen, fordi deltakelsen i filminnspillingen «syntes å være positiv» for mannen, som ble dømt til å fullbyrde 43 dager av sin subsidiære fengselsstraff. Deretter gjenstod 224 timer samfunnsstraff.

Den samme profilerte regissøren skal vitne i retten også i den nåværende rettssaken.

Da Nedre Romerike tingrett i oktober 2017 ga ham enda en mulighet til å gjennomføre samfunnsstraffen i stedet for å sone i fengsel, gikk det 10 dager før skuespilleren overfalt en mann i en garderobe på et treningssenter i Oslo. Denne episoden er blant hendelsene han i august ble dømt for.