Mercedes er slett ikke redd for ordtaket "less is more". Det høres kanskje litt rart ut, når vi snakker om verdens kraftigste motor. Ikke mye som minner om "less", da!

Men vi har dekning for utsagnet, likevel. Det er nemlig snakk om verdens kraftigste turboladede firesylindrede serieproduserte motor.

Den rekorden er noe AMG-avdelingen til Mercedes er kjent med fra før. De satte nemlig satt rekorder med forgjengerne til denne motoren også: Første med 2-liters firesylindret motor 360 hk – og siden med en oppgradert versjon på 381 hk.

Nå banker de imidlertid på skikkelig. Motoren kommer i to varianter, med 387 og 421 hk!

Vi vet hvilke biler motoren skal plasseres i, også. De kommer til å bli noen en skikkelig kruttønner!

Håndlaget

Motoren settes sammen i Affalterbach, litt nord for Mercedes sitt hovedkontor i Stuttgart, og den er døpt M 139.

På fabrikken i Affalterbach er det tradisjon for å én mann har ansvar for én motor. Når den er ferdig, signeres den av vedkommende som har fulgt den gjennom produksjonen. Her er det ingen steder å gjemme seg, hvis noe skulle gå galt!

M 139 overgår forgjengeren, M 133, med opptil 40 hk! I tillegg har dreiemomentet gått fra 475 til 500 Nm.

Hold på hatten, folkens!

Selv om mye er blitt automatisert, er det fortsatt mennesker som gjør den viktigste jobben på fabrikken til AMG.

To versjoner

Den nye verstingmotoren blir altså tilgjengelig med to effektuttak, og skal brukes i Mercedes kompaktbil A-klasse. Her får den navnet AMG A45 og AMG A45 S.

Førstnevnte får 387 hk, mens S-en får "full pupp" med 421 hk/500 Nm.

Det er ventet at begge disse modellene vil vises fram i forbindelse med bilmessen i Frankfurt i september. A45 AMG er allerede blitt observert på testing på Nürburgring – der man ganske sikkert vil sette noen hårete tider.

Rask

Den kraftige motoren veier bare 160,5 kg – og bidrar til at vekten holdes nede.

Den kobles til en åttetrinns automatgirkasse og firehjulsdrift. Det siste er også helt nødvendig, når man har et så høyt effektuttak. For å sikre best mulig grep og høy moro/sladde-faktor, kan 100 prosent av kreftene sendes ut til hvert av bakdekkene.

Hele denne pakken bidrar naturligvis til heftige ytelser. Noen offisielle tall fra 0-100 km/t er ikke sluppet enda. Men alt tilsier at A45 S skal klare øvelsen på under 4 sekunder.

Ser annerledes ut

Vi har allerede fått "lillebror" A35 AMG på markedet. De visuelle endringene fra denne til A45 AMG/AMG S vil i hovedsak dreie seg om at sistnevnte får Panamericana-grillen med stående riller, fire enderør og noe annerledes front- og bakfanger.

Innvendig er det ikke ventet store forskjeller. Men litt detaljer vil nok avsløre at du kjører toppmodellene.

Med debut på bilmessen i Frankfurt til høsten, kan vi trolig forvente de første AMG A45 på norske veier om et års tid. Det er bare å starte nedtellingen!

Her er motoren ferdig - med signert plankett på dekselet. Snart skal denne finne veien til en AMG A45/A45 S.

