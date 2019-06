Fem norske barn hentet ut av Syria

– Målet er å redde barna fra ekstremisme, og få dem tilbake til hjemlandet for riktig rehabilitering, slik at de kan bli re-integrert i deres samfunn der, sier talsperson Kamal Akef i en uttalelse fra kurdiske selvstyremyndigheter til TV 2.

De fem foreldreløse barna ble mandag formiddag overlevert norske myndigheter.

Barna er fra ett til syv år gamle, og har sittet internert i Al-Hol-leiren, hvor IS-kvinner og barn av IS-krigere sitter.

TV 2 kjenner til at en delegasjon fra Utenriksdepartementet er i området, og har jobbet med saken i flere dager. Operasjonen har av sikkerhetsmessige grunner hittil ikke vært omtalt.

Dette er de første norske borgerne som blir hentet hjem etter at den såkalte islamske staten falt i mars. Tre av barna er født i Norge.

Foreldreløse

Det var Aftenposten som først omtalte de fem barna da de fant dem i flyktningleiren Al Hol i begynnelsen av april.

Moren til barna, en etnisk norsk konvertitt, forsvant under kampene i Baghouz i mars. Baghouz var terrorhæren IS sin siste skanse.

Barna oppga navnet på sin far, en 31 år gammel mann som kom til Norge fra Afrika som tenåring. Han reiste til Syria for å knytte seg til IS for noen år siden, men ble drept i kampene.

Dårlige forhold

Etter at moren forsvant i mars, har de fem barna blitt passet på av venner av henne, de siste to månedene i den beryktede Al Hol-leiren nordøst i Syria.

– Leveforholdene i leiren er ekstremt vanskelige med mangel på en rekke livsnødvendige ting som helsehjelp, nok rent vann og nok mat. Sanitærforholdene er også svært dårlige, sa generalsekretær i Norges Røde Kors, Bernt G. Apeland, da han besøkte leiren 30. mai for å åpne et norsk-finansiert feltsykehus.

– Sykehuset kommer til å bli avgjørende for mange, for det er allerede mennesker som har dødd her i leiren på grunn av manglende helsehjelp, sa han til TV 2.

Politisk debatt

Så langt har statsminister Erna Solberg sagt at norske myndigheter vil prioritere å hente ut foreldreløse barn, samt barn som mødrene eventuelt ønsker å sende alene til Norge mens de selv må bli igjen i Syria.

Frp har gjort det klart at de ikke vil løfte en finger for å hjelpe kvinnene hjem.

– Norge bør aldri gi hjelp og bistand til mennesker som bevisst og med overlegg har tilsluttet seg terrororganisasjoner, har stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde tidligere uttalt til TV 2.

– Mener du at vi heller ikke bør hente barna hjem?