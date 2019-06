Frontene er steile i bompengedebatten. Mens flere Frp-politikere krever at Granavolden-vedtaket om å slette bompengegjelden følges opp, nekter regjeringskollegene Venstre og KrF å vike.

Til NRK opplyser Venstre-nestleder og klima- og miljøminister Ola Elvestuen at han forholder seg til enigheten som de fire regjeringspartiene kom fram til i regjeringsplattformen.

– Det er den som må være grunnlaget for den politikken vi skal føre. Standpunktene er fremforhandlet, og vi er godt fornøyd med den klima-, miljø- og kollektivpolitikken som ligger der, sier Elvestuen.

Han understreker at finansiering av kollektivtransport med bompenger er avgjørende for å kunne nå klimamålene.

– Kan true med å forlate regjeringen

Onsdag kveld forrige uke, kalte generalsekretæren i Fremskrittspartiet inn til ekstraordinært landsstyremøte i Frp. Møtet foregår onsdag denne uken.

Samtidig som Frp kalte inn til ekstraordinært landsstyremøte for å diskutere bompengeordningen, sa Ola Elvestuen til TV 2 at det ikke er snakk om en bompengekrise over hodet.

– Vi er en regjering og diskuterer alle spørsmål, men det er altså ingen bompengekrise, uttalte han da.

Vil ikke spekulere

Fylkesleder Johan Aas i Frp Innlandet er blant dem som krever at landsmøtevedtaket om å slette bompengegjeld blir fulgt opp.

Ifølge NRK kan Frp true med å forlate regjeringen hvis partiet ikke får en seier i bompengesaken.

Parlamentarisk leder Hans Fredrik Grøvan i Kristelig Folkeparti sier til kanalen at han ikke vil komme med noen spekulasjoner om utfallet av Frps møte onsdag.

– Frp må kjøre sine egne prosesser. KrF forholder seg til Granavoldplattformens formuleringer og forventer at de andre regjeringspartiene – inkludert Frp – gjør det samme, sier han.

Skal orientere

Ifølge Frp-nestleder Terje Søviknes skal ledelsen under onsdagens møte orientere om hvordan diskusjonene om bompenger med de andre regjeringspartiene går.

– Så skal vi lytte til fylkeslederne våre om hva slags signaler de får ute i sine fylker. Så får vi diskutere hva slags tiltak vi skal komme opp med for å redusere bompengebelastningen for bilistene, sa Søviknes i Politisk kvarter på NRK mandag morgen.