Huset der amerikas favorittmafioso leste morgenavisene og badet med ender i serien «Sopranos», er nå lagt ut for salg av dets eiere Patti og Victor Recchia.

Det cirka 520 kvadratmeter store huset har en startpris på drøye 29,7 millioner norske kroner, skriver The New York Times. Huset står på en 6070 kvadratmeter stor tomt.

Eiendommen inneholder et hovedhus med fire soverom, fire bad og et separat toalett, i tillegg til to garasjer med plass til to biler i hver og et gjestehus med ett soverom. Skattene på eiendommen skal være på litt i underkant av 300 000 kroner i året, skriver avisen.

Med på kjøpet får en ny eier også en plakat signert av skuespillerne fra tv-serien.

Høy pris

Avisen skriver at prisen som er satt er ambisiøs, og vesentlig høyere enn for lignende hus i samme område. Disse har gått for mellom 13 og 17,5 millioner kroner.

Victor Recchia, som er eier av selskapet Fourth Generation Construction, som bygde huset i sin tid, mener likevel huset er verdt mer enn bare det veggene og eiendommen er verdt.

– Disse tingene kan tallfestes, men jeg tror ikke du kan tallfeste egenverdien i dette huset, sier Recchia.

Møtt mye fans

James Gandolfini i rollen som Tony Soprano. Foto: Barry Wetcher/HBO

Huset, som man blant annet kunne se i introen til suksesserien «Sopranos», ble brukt flittig i innspillingen av serien, og var også inspirasjon for en gjenskapning av rommene i huset som ble satt opp i et studio i Queens. Det var i dette studioet de fleste scenene fra huset ble spilt inn, men produksjonen var stadig tilbake for å filme huset utendørs. Også for fansen har huset vært et populært reisemål.

– Jeg var på vei ut utkjørselen da jeg så noen menn på motorsykler. Så jeg åpnet bilvinduet for å anerkjenne at jeg så dem, og da sa de «Hei, fru Soprano! Vi skal ikke ødelegge noe, vi vil bare ta noen bilder», forteller Patti til the New York Times.

Da skuespilleren som spilte Tony Soprano, James Gandolfini, døde i 2013, kom fans og la ned blomster og tente lys foran huset.

Så gjenstår det å se om en blodfan er villig til å betale det selgerne ønsker.