Ifølge CNN har Boeing sammen den amerikanske luftsfartsmyndigheten FAA bedt selskaper som flyr 737-fly om å inspisere deler av vingen.

Delene det er snakk om kan bli kjapt ødelagt eller knekke dersom de er defekte, men ifølge FAA vil en slik feil ikke kunne styrte flyet. Det kan likevel skade flyet mens det er i luften.

Selskapet oppdaget feilen fredag, da Boieng hadde et møte med leverandøren som leverer delen. Boeing-ansatte la merke til at noen av delene ikke var varmebehandlet, noe som gjorde at de var redd for at det kunne være en sikkerhetsrisiko.

Selskapet tror feilen på vingene gjelder 20 737 Max-fly og 21 737 NG-fly. Flyselskaper har likevel blitt rådet til å sjekke langt flere.

Boieng og FAA sier at de ikke har blitt gjort oppmerksomme på noen hendelser relatert til delen på flyvninger, og at det vil ta et par dager å fikse problemet.

Problemet føyer seg inn i en lengre rekker for flyprodusenten, som jobber med å få deres viktigste flytype, 737 Max, i luften igjen.

737 Max-flyene har stått på bakken siden ulykken i Etiopia, som kostet 189 mennesker livet. Det var samme flytype som styrtet da et Lion Air-fly gikk i bakken i oktober. Ulykkene mistenkes å ha sammenheng med problemer med en automatisk sikkerhetsfunksjon.