Norske biler lever et utsatt liv, spesielt alle som brukes i de områdene av landet der det saltes mest på veiene. Rust er fortsatt en plage, og det ser ut til at den blir bare verre. Saltsørpen er heller ingen fordel for karosseriet utvendig, og svevestøv, bremsestøv og andre former for smuss gir lakken store utfordringer.

Derfor er det så viktig å være nøye med vedlikehold. Det er rett og slett en god investering å ofre noen minutter på å vaske bilen regelmessig. Husk også undersiden – det er her veisaltet gjør aller mest skade, og det er ikke lurt å ta det for gitt at bilen har fått optimal understellsbehandling før levering. Hvor mange sørger dessuten for å fornye understellsbehandlingen med rimelige mellomrom?

Til godt vedlikehold hører også å støvsuge og rengjøre bilen godt innvendig – og ikke la tomflasker, pappbegre og annet skrot samle seg opp i dørken og i alle lommer og rom.

Slurv kan fort koste titusener

– Slurver du med vask og renhold, må du betale prisen når bilen skal byttes inn – eller leasingbilen skal leveres tilbake. I verste fall kan du få en reduksjon i innbyttepris på opp til 20-30 prosent, sier Kjell Rese i Viking Kontroll til Broom. Han leder et firma som har som en av sine spesialiteter taksering av brukte biler.

– Ta som eksempel en nyere bil som normalt ville hatt en innbytteverdi på rundt 200.000 kroner. Dersom den ser ut som et grisehus innvendig, og knapt kan ha sett vann utvendig, kan du fort ende opp med å få 140.000 – 150.000 i innbytte i stedet for 200.000, fastslår han.

Serviceslurv kan gi kjempesmell

Spyler for lite under

– En av de største utfordringene nå, er rustangrep på undersiden. Spesielt gjelder dette biler på Østlandet, der saltingen er mest intens. Enda verre har det blitt etter at man gikk over til å bruke flytende salt. Forskjellen er dramatisk om du sammenligner med biler som har gått på saltfrie veier i innlandet, forteller han videre.

– Er folk for sløve til å vaske bilen sin?

– Nei, jeg synes vel folk stort sett er gode til å vaske det de ser, mens de derimot spyler altfor sjelden på undersiden. Dette er i ferd med å bli et hovedproblem.

Slik så det ut under en åtte år gammel stasjonsvogn av populært merke som har gått i Oslo-området. Rusten har fått godt tak her. Foto: Frank Williksen

«Pigmentrusk»

– Hva med lakken – vaskes det godt nok?

– Det er nok litt opp og ned med dette også. Etter en vanlig vask kan bilen se ren og fin ut, men skinnet kan bedra – også her. Det må ofte mer til enn vanlig shampoo for å få lakken skikkelig ren.

Et problem vi ser stadig oftere, er bremsespon som setter seg fast langs karosserisidene – «pigmentrusk», kaller vi det. Vi ser jevnlig tre år gamle leasingbiler der saltet legger seg sammen med jernspon i en svært uheldig blanding,

Hvis man ikke regelmessig renser lakken godt nok for dette, vil det før eller senere føre til rustangrep, og det «morsomme» med det, er at dette ikke er noe som kan dekkes av bilens garanti fordi det er en ytre påvirkning, sier Kjell Rese.

Mer motstandsdyktig overflate

– Hvordan kan man hindre slike rustskader?

– Man bør med jevne mellomrom vaske med en litt grovere svamp eller maskinpolere bilen. Dette tar selvsagt litt tid, men den tiden må man bare investere. Belønningen er god når bilen byttes inn eller selges.

– I dag er det mange midler for lakkforsegling på markedet. Er dette en god idé å ty til?

– Ja, en slik behandling kan være lurt. Da «lukker» man lakken og gir den en hardere og mer motstandsdyktig overflate. Vann preller lettere av, og lakken vil holde seg pen lenger. Noen tusenlapper må man nok regne med, men dette kan fort lønne seg uansett.

Ser interiøret slik ut, er det en kraftig brems på interessen hos potensielle kjøpere. Foto: Viking Kontoll

Skittent interiør senker verdien

– I dag er det flere og flere som leaser bilen. Da er det kanskje ikke fullt så farlig?

– Jo, absolutt! Man har i prinsippet det samme ansvaret for vedlikehold også med leasingbiler. Jeg kan jo nevne at det i leasingavtaler normalt «anbefales» å polere bilen en gang årlig. Det er det nok langt fra alle som gjør, og da kan resultatet bli en ubehagelig overraskelse når leasingbilen leveres tilbake. Og da er det litt for å sent å tenke på det, sier Rese videre.

– Hvor nøye er det med interiøret?

– Det gjelder det samme her. Å være flittig med støvsuger, støvklut og litt overflatevedlikehold betaler seg kjempegodt. Et skittent interiør der det kanskje er litt riper og skader på trekk forringer også verdien til bilen.

Stålfelger finnes fortsatt, men bør ikke se slik ut når bilen skal selges! Foto: Viking Kontroll

Får hva man betaler for

– Hvem vil sette seg inn i en bil som ikke ser ut innvendig, og der setene er så møkkete at de kanskje må trekkes om på nytt? Dessverre er dette veldig vanlig. Veldig rart at folk tydeligvis ikke ser likheten med salg av hus eller leilighet, der vi bruker både tid og penger å style det beste vi kan – nettopp for å få best mulig pris, undrer Kjell Rese.

– Noe vi har glemt nå?

– Aluminiumsfelgene! Også disse trenger regelmessig renhold. Felger er utsatt for rust, uansett om de er laget av aluminium eller stål. Og det er med alufelger som med så mye annet – man får hva man betaler for. Med andre ord: Jo billigere felgen er, jo lettere oksyderer den, fastslår Kjell Rese til slutt.

Service-slurv med leasingbil kan bli rådyrt

Video: Se hva Tore kom over i ferien!