Norsk målshow i generalprøven, men: – Ikke en god test før VM

Skaden til Thorisdottir bekymrer TV 2s ekspert.

– Det er dette jeg har vært redd for. Er Maria Thorisdottir klar for å tåle et mesterskap etter den sesongen hun har hatt? Hun får ikke kamptrening nå heller, poengterte TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen.

– Pasningen var genial

Da kampen omsider kom i gang brukte Norge bare seks minutter på å ta ledelsen. Vilde Bøe Risa dukket opp i feltet på pasningen fra Caroline Graham Hansen og scoret sitt andre landslagsmål totalt.

– Det er veldig sterkt av Caroline Graham Hansen, og den pasningen hun slår ut 45 grader til Bøe Risa er genial. Det er viktig at vi får midtbanen med, og at de scorer mål, sa Gulbrandsen etter Norges scoring.

I det 19. minutt scoret Norge igjen. Graham Hansen slo et frispark inn i feltet. Ballen endte opp hos Lisa-Marie Utland etter litt klabb og babb og feltet. Hun fikk stå helt alene og banket inn 2-0-scoringen fra kloss hold. Bare ett minutt senere scoret Lisa-Marie Utland igjen. Utland ble spilt gjennom forsvaret. Alene med keeper chippet hun ballen i mål og økte Norges ledelse til 3-0.

Hat trick av Herlovsen

Norge var langt fra ferdigscoret. Isabell Herlovsen viste dødelig effektivitet da hun headet Norge i ledelsen 4-0 via stolpen. Innlegget før scoringen kom fra Norges første målscorer, Bøe Risa. Etter 39. minutter headet samme Herlovsen inn sitt andre for dagen etter et følsomt innlegg fra kanten av Ingrid Moe Wold. Tomålsscoreren fikk stå helt alene i feltet og fikk en enkel oppgave med å score Norges femte for dagen.

Seks minutter etter pause fikk Sør-Afrika inn et trøstemål. Kholosa Biyana utnyttet svakt forsvarsspill da hun reduserte til 1-5 etter 51 minutters spill.

Like etter svarte Norge. Isabell Herlovsen var på rett sted til rett tid i feltet og fullførte sitt hat trick da hun satte inn Norges 6-1-scoring. Det var Herlovsens 60. landslagsmål for Norge totalt.

I det 62. minutt reduserte igjen da Amanda Mthandi kom seg forbi Maren Mjelde og satte 2-6-scoringen fra kloss hold.

Seks minutter før kampslutt fikk Norges innbytter Emilie Nautnes da hun satte inn 7-2-scoringen. Arna/Bjørnar-spilleren scoret sitt første mål fra Norge da hun satte ballen i tomt mål.

Flere mål ble det ikke, og Norge vant VM-generalprøven 7-2.

Møter Nigeria i åpningskampen

Fotball-VM for kvinner starter neste helg. Norge kvalifiserte seg da de slo Nederland 2-1 i sommer.

VM består av 24 nasjoner. Åtte lag skal ut. Dermed vil de to beste i hver gruppe, samt de fire beste treerne gå videre til kvartfinale.

Norge er i gruppe A sammen med vertsnasjonen Frankrike, samt Nigeria og Sør-Korea. Fotballjentene åpner VM mot Nigeria klokken 15.00 lørdag 8. juni. Deretter skal Norge opp mot Frankrike klokken 21.00 onsdag 12. juni.

Siste kamp for Norge i gruppespillet er mot Sør-Korea klokken 21.00 mandag 17. juni. TV 2 sender mesterskapet sammen med NRK.

Slik startet Norge i VM-generalprøven mot Sør-Afrika: Ingrid Hjelmseth – Ingrid Moe Wold, Maren Nævdal Mjelde, Stine Hovland, Kristine Minde – Caroline Graham Hansen, Vilde Bøe Risa, Ingrid Syrstad Engen, Guro Reiten – Isabell Lehn Herlovsen, Lisa-Marie Karlseng Utland