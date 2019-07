– Jeg må innrømme at jeg tenkte: «Ok, det er ikke mulig»

Nysgjerrigheten og den evige jakten på å skaffe seg små fordeler sammenlignet med konkurrerende lag drev Team Sky de første årene. Noen vil si at det har kjennetegnet laget hele veien.

– Det var overveldende. Jeg hadde vært på gode lag før. Jeg var verdensmester i lag for CSC. Men Team Sky var mye mer business. Det var ikke det familielaget jeg var vant med, selv om vi i Team Sky ble godt kjent og trivdes sammen. Det ble såpass stort at man møtte nye folk hele tiden. Men nå har vi fasiten. Team Sky har gjort det rimelig bra. De har gjort noe rett, forteller Arvesen.

Wiggins-æraen

Debutsesongen startet med seier til Henderson i Tour Down Under. Flecha gikk til topps i Omloop Het Niuewsblaad, og Wiggins fikk æren av å bli den første Sky-rytteren til å bære en ledertrøye da han vant åpningstempoen i Giro d’Italia. Totalt ble det 22 seire i første sesong. Godkjent, men heller ikke mer enn det.

2011 ble på mange måter gjennombruddssesongen for Team Sky. Boasson Hagen var i superslag. Han ble første Sky-rytter til å vinne en Tour de France-etappe da han gikk til topps på den sjette etappen. Samme dag veltet Wiggins ut av rittet. Boasson Hagen hadde mer på lager. Han måtte strekke våpen i en durabelig spurtduell mot Thor Hushovd på den 16. etappen, men dagen derpå var det ingen som kunne stoppe rudsbygdingen.

– Det var en veldig gøy tid. Jeg hadde det det veldig bra i Sky. De kom inn som et nytt lag og skulle prøve å gjøre noe nytt i sykkelsporten. Det var gøy å være en del av det, sier Boasson Hagen.

Chris Froome hadde også begynt å vise seg frem. Han ble nummer to i Vueltaen, plassen foran Wiggins. På det tidspunktet visste Froome lite om at han hadde sikret seg den første sammenlagtseieren for Team Sky i en Grand Tour. Åtte år seinere ble nemlig Juan José Cobo fratatt seieren i rittet på grunn av doping.

2012 ble en lang triumfmarsj for det britiske storlaget. Den nøysomme jobben med å få Wiggins til å bli en Grand Tour-rytter bar frukter. Mannen med det karakteristiske kinnskjegget vant Paris-Nice og Romandiet rundt før han på imponerende vis gikk helt til topps i Tour de France. Froome viste at han hadde det som skulle til for å bli lagets nye kaptein. Mange vil hevde at Froome var vel så sterk og trolig sterkere enn Wiggins i 2012-utgaven.

Mark Cavendish var ny på laget og vant tre etapper i Touren. Det ble med én sesong til Team Sky for Cavendish. Det voldsomme fokuset på å vinne Tour de France sammenlagt var ikke forenelig med den kontroversielle spurterens personlige ambisjoner.

Team Sky gikk høyt ut og sto i bresjen for en ren sykkelsport. Det var nulltoleranse for doping. Likevel ble den kontroversielle dopinglegen Geert Leinders ansatt som laglege i 2011. 9. oktober 2012 var Leinders ferdig i Team Sky. Den mørke fortiden i Rabobank innhentet Leinders, og Team Sky startet en intern etterforskning som førte til at sportsdirektørene Bobby Julich og Steven De Jongh forsvant. Også Sean Yates forlot laget, angivelig av personlige årsaker.

2013 markerte starten på Froome-æraen i Team Sky. Etter noen år som luksushjelperytter for Wiggins var det Froome som nå var lagets klare kaptein. Valget om å satse på Froome er det neppe mange som angrer på. Froome innfridde forventningene i 2013 og vant Tour de France foran Nairo Quintana. Den kenyanskfødte briten veltet ut av Tour de France det påfølgende året, men slo tilbake og vant Touren i 2015, 2016 og 2017.

Ikke verst for et lag som i utgangspunktet hadde en drøm om å vinne Tour de France med en britisk rytter i løpet av fem år.

– De har løftet hele sykkelsporten. Team Sky har gjort at andre lag er begynt å tenke litt nytt. Det Team Sky har vært gode på er at det som er godt nok i dag, ikke er godt nok i morgen. Det gjør at de andre lagene, som ikke er så innovative, hele tiden kommer på hælene og på etterskudd, sier Arvesen.

Åpnet etterforskning

Med suksessen fulgte dopingspekulasjoner. Spekulasjonene skjøt fart da den russiske cyber-spionasjegruppen Fancy Bear i 2016 kunne avsløre at Froome og Wiggins hadde benyttet seg av såkalte TUEs (medisinske fritak) ved flere anledninger. Det ble lekket at Wiggins fikk et unntak for å bruke triamcinolone acetonide i juni 2011, juni 2012 og april 2013. Wiggins hadde også fått tillatelse til å bruke salbutamol, fluticasone, formoterol og budesonide da han kjørte for Team Highroad. Froome fikk TUE for å bruke prednisolone i mai 2013 og i 2014-utgaven av Romandiet rundt.

I 2016 åpnet Det britiske antidopingbyrået etterforskning av en mistenkelig pakke som ble levert fra Simon Cope til Team Skys laglege Richard Freeman i 2011. Pakken inneholdt medisiner, og Cope hadde fraktet den fra London via Geneve til La Toussuire, hvor Wiggins nettopp hadde vunnet et viktig ritt i oppladningen til Tour de France. I oktober samme år valgte Det britiske parlamentet å åpner etterforskning. Etter over to år med etterforskning ble en rapport fra Det britiske sportdepartementet offentliggjort.

I rapporten ble det hevdet at Wiggins brukte et forbudt kortisonpreparat for å forbedre prestasjonen, ikke bare behandle allergiproblemer, i forkant av Tour de France-triumfen i 2012.

Wiggins hadde medisinsk fritak (TUE) for bruk av preparatet, men komiteen mente at Team Sky hadde tråkket langt over en etisk linje.

– Fra bevisene gitt til komiteen mener vi at dette veldig sterke kortisonet (Triamcinolone) ble brukt for å forberede Bradley Wiggins, og trolig andre av hans hjelperyttere, til Tour de France. Målet var ikke å behandle et medisinsk behov, men å forbedre hans vekt til kraft-ratio før rittet. Søknaden om TUE for triamcinolone for Bradley Wiggins før Tour de France i 2012 betydde også at han fikk en prestasjonsfremmende effekt underveis i løpet, het det i rapporten.

Team Sky tilbakeviste påstandene om utstrakt bruk av Triamcinolone.

– Vi er overrasket og skuffet over at komiteen har valgt å presentere en anonym og potensielt skadelig beskyldning på denne måten uten å fremme bevis eller gi oss en mulighet til å gi vår versjon. Dette er urettferdig for både laget og de beskyldte rytterne, skrev Team Sky i en pressemelding.

Mange mente at Brailsford måtte gå av etter rapporten. I stedet fikk han unison støtte fra lagets ryttere.

Arvesen kan ikke understreke nok hvor mye Brailsford har betydd for det britiske laget, som endret navn til Team Ineos før 2019-sesongen.

– Viktigste faktor? Det er Dave Brailsford og hans nærmeste. Tim Kerrison er lite nevnt. Han er en beskjeden kar, men en utrolig flink til å trene frem sammenlagtryttere i Grand Tours. Han er ikke den beste klassiker-treneren, langt ifra, men han fortjener en klapp på skulderen, sier Arvesen.

Thomas og Egan Bernal er foreløpig de siste rytterne Kerrison har trent til å bli solide sammenlagtryttere. De er to av favorittene til å vinne Tour de France. Det er ingenting som tyder på at Team Ineos-æraen er over med det første.