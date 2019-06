Det er ikke mange som ville jublet over å finne ut at noe levende bodde i hjernen, men det gjorde Rachel Palma fra New York.

Alternativet hadde nemlig vært mye verre, ifølge nevrokirurger ved Mount Sinai sykehus.

Merkelige symptomer

I januar 2018 begynte Palma å oppleve en rekke merkelige symptomer.

Hun hadde plutselig flere søvnløse netter, forferdelige mareritt og hallusinasjoner. I tillegg slet hun med å finne de riktige ordene når hun snakket, og hun forsøkte flere ganger å ringe døde familiemedlemmer.

– Episodene begynte å bli mer og mer bisarre. Noen dager visste jeg ikke engang hvor jeg var, forteller Palma til tv-programmet Today.

Mulig hjernesvulst

Legene slet med å finne ut hva som var galt med 42-åringen, til de en dag oppdaget en lesjon på hjernen hennes etter en MRI-undersøkelse.

Lesjonen var på størrelse med en klinkekule, og Palma ble kjapt informert om at hun muligens stod overfor en ondartet svulst på hjernen.

– Mannen min og jeg var begge i sjokk, og ønsket bare at det skulle bli tatt hånd om. Jeg tillot aldri meg selv å tenke at det var kreft, sier Palma til avisen.

Klappet og jublet

Men to nevrokirurger ved Mount Sinai sykehus i New York, Raj Shrivastava og Jonathan Rasouli, oppdaget den egentlige årsaken til plagene da de i september skulle operere ut det de trodde var en svulst i Palmas hjerne.

En hjernesvulst er ofte myk og spredt ut i hjernen. Klumpen de fant i hjernen til Palma var fast og innkapslet.

– Det så ut som et vaktelegg. Vi fjernet den og kuttet den opp for å se hva som var inni, sier Rasouli og legger til:

– Det som kom ut av lesjonen var en bendelorm.

Helsepersonellet jublet da de så bendelormen. Hadde lesjonen faktisk vært en ondartet hjernesvulst ville Palmas prognoser vært mye verre.

– Hun hadde én parasitt i hodet som vi kunne fjerne, så vi var veldig glade. Det er en av de sjeldne situasjonene hvor man ser en parasitt og tenker: «Wow, det er fantastisk!», sier nevrokirurgen, som forteller at helsepersonalet klappet da de fant bendelormen.

– Mysterium

Det er hittil et mysterium hvordan bendelormen fant veien til Palmas hjerne. Bendelorm av typen som vokste i 42-åringen er et sjeldent syn i USA, og Palma har aldri reist utenlands.

– Jeg tenkte bare «æsj». Jeg visste ikke hva jeg skulle tenke, men jeg var lettet over at det ikke var kreft, og at jeg ikke ville trenge mer behandling, sa Palma.

Mennesker med bendelorm har ofte blitt smittet av ukokt svinekjøtt, men Palma kan heller ikke huske å ha spist rått kjøtt.

– Jeg sluttet å stille spørsmål, og begynte heller å feire og gjøre det meste ut av livet, forteller Palma til Abc7.

Abc7 skriver at en dose antibiotika kunne tatt seg av bendelormen, dersom de hadde visst at det var en bendelorm.

– Det er ingen tvil om at de reddet livet mitt, og ga meg livet mitt tilbake, sier Palma til nyhetsbyrået.