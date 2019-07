Mazda er ikke bilmerket som gjør mest ut av seg i Norge. Hverken på salgsstatistikkene eller i form av oppmerksomhet på veien. Akkurat det er egentlig ganske synd.

De siste årene har nemlig japanerne gjort flere grep for å løfte både design, kvalitetsfølelse og kjøreopplevelsen på modellene sine.

Det er familiebilen Mazda6 er veldig godt eksempel på. Bilen har vært med oss siden 2002, og lever nå i tredje generasjon.

I fjor fikk bilen en viktig facelift, og vi har omsider prøvekjørt.

Hva er nytt

Helt siden dagens generasjon kom tilbake i 2012, har Mazda6 fått mye skryt for designet sitt. Eksteriørt er det derfor ingen store forandringer. Grillen er riktignok ny, og sammen med oppdaterte frontlykter, bidrar det til et skapere og hakket mer aggressivt utseende.

Det skjer derimot store ting når du åpner døren og setter deg inn. Her har Mazda virkelig tatt nødvendige, og gode grep. Hele dashbordet er redesignet. Vi snakker større flater, færre knapper og økt premiumfølelse, noe som skal underbygge at dette er Mazda sitt flaggskip.

8-tommers infotainmentskjerm, 360-graders kamera, head-up display og adaptiv cruisekontroll er også blant nyhetene.

Under panseret i vår testbil sitter Mazda sin skyactive 2,5 liters bensinmotor, som i likhet med CX-5 har fått økt effekt til 194 hk. Denne jobber sammen med en 6-trinns automatkasse.

Elegant linjeføring på sedanutgaven av Mazda6.

Hva er styrker og svakheter her?

Mazda har utvilsomt fått dreisen på designet sitt. Vi syns Mazda6 er langt mer spennende å se på enn mange av konkurrentene. Spesielt syns vi fronten ser bra ut. Men det er først når vi setter oss inn bak rattet, vi blir overrasket over den opplevde interiørkvaliteten. Her er det skinn, japansk treverk og generelt hyggelig å være.

Interiøret på denne utgaven kan virkelig ikke sammenlignes med pre-facelift.

Vi må innrømme at vi faktisk får litt premiumfølelse her. Det underbygges av mye utstyr, som varme i ratt, ventilerte seter, head-up display, automatisk fjernlys og ikke minst en rekke sikkerhetssystemer, som er standard.

Dessverre er det noen detaljer som trekker ned, og minner deg på at det er Mazda du kjører, ikke tysk premium. Selv om infotainment-systemet er intuitivt å bruke, merkes det at oppløsningen på skjermen ikke er helt etter forventingene.

Ryggekameraet minner dessuten om kameraet til en Nokia 7650 fra 2002, det er ikke et kompliment...

En annen detalj vi bemerker er faktisk rattet. Det merkes at det er designet for tynne, japanske spaghettifingre. Det blir litt for tynt og spisst å holde i. Småpirk sier du kanskje? Joda, men er det noe du har et forhold til absolutt hele tiden i bilen er det jo nettopp rattet. Dessuten er det sjelden vi tenker over hvorvidt rattet er godt å holde i eller ikke...

På veien oppleves Mazda6 absolutt komfortabel. Lavt støynivå og myk fjæringskomfort sørger for en behagelig kjøreopplevelse. Her er det bare å understreke den komfortable karakteren, for involverende å kjøre – det er den ikke. Styringen oppleves mildt sagt nummen, dersom du får lyst til å kjøre litt aktivt.

Drivlinjen fungerer ellers godt, selv om bensinmotoren oppleves litt masete dersom du trenger alle kreftene som bor i den. (Den har bare 258 Nm). Slik sett vil nok en momentsterk og gjerrigere dieselmotor være et bedre alternativ.

Mazda6 leveres kun med rene bensin- eller dieselmotorer. Det er med andre ord ingen drømmesituasjon i annerledes-landet Norge.

Hva koster den?

Mazda6 begynner på rundt 400.000 kroner. Vår testbil ender på 478.000, med største motoralternativ og stort sett alt utstyr.

Det er rett og slett mye bil for pengene, særlig når man tar en titt på alt utstyret som følger med. (Se egen faktaboks nederst i saken).

Hvem er konkurrentene?

Det er nesten litt synd at «alle» nordmenn skal ha SUV eller elbil om dagen. Mazda6 opererer dermed i et ganske krevende marked, og det hjelper ikke at vår bil er sedan-utgaven heller. Her vil nok de fleste kundene velge bilen som stasjonsvogn – og med dieselmotor.

Blant konkurrentene finner vi Opel Insignia, Peugeot 508, Ford Mondeo og naturligvis VW Passat. Sammenlignet med sistnevnte syns vi Mazda6 er langt mer spennende å se på.

Hekken er kanskje ikke bilens mest sjarmerende side, men det funker.

Vil naboen bli imponert?

Kanskje ikke i utgangspunktet, men når du nevner pris og alt utstyr, kanskje naboen smått blir begeistret likevel. Forresten: Hvis du virkelig vil imponere, er det bare å invitere på langtur og sette BOSE-anlegget på maks. Lyden fra de 11 høyttalerne er faktisk noe av det bedre vi har hørt på lenge – uansett klasse.

Det er noe med å få servert Dire Straits på et godt lydanlegg.

Broom mener

Det er mye som gjør Mazda6 til en interessant bil – som vi mener flere bør få øynene opp for. Designet er én ting, men den opplevde kvalitetsfølelsen i interiøret overrasker oss også i positiv retning. Det er synd det fortsatt er litt småpirk når det kommer til infotainment og ikke minst kjøreegenskapene – som er komfortable, og ikke noe særlig mer enn det.

Uansett: Mazda6 leverer godt på de aller, aller fleste områder. Her får du rett og slett en god pakke, lesset med utstyr til under en halv million kroner. Så dersom du ikke sitter bomfast i Oslo, og derav ser deg nødt til å handle elbil, bør dette kanskje være noe å se nærmere på.

Frontlysene er kraftig forbedret på facelift-utgaven. Blant annet har antall LED-blokker økt fra fire til 20. Alle er individuellt nedblendbare.

Hva mener eierne?

Akkurat ligger det 31 vurderinger av nyeste generasjon Mazda6 i Brooms bilguide. I snitt gir eierne 8,8/10 mulige poeng.

Visste du at?

- Mazda 6 heter Atenza i Kina og Japan

- Bensinmotoren SKYACTIV-G 2.5 har sylinderdeaktivering.

- Head-up display er standard på nye Mazda6 facelift.

Mazda 6 – 2,5 SKYACTIV Motor: 2,5-liter bensin Effekt: 194 hk / 258 Nm 0-100 km/t: 8,1 sek Toppfart: 223 km/t Forbruk: 0,74 liter/mil Lengde/bredde/høyde: 4,86 - 1,84 - 1,45 meter Vekt: 1.1462 kg Bagasjerom: 480 liter Pris testbil: 478.600 kroner

Standardutstyr – Mazda 6 Adaptiv cruise control (MRCC)

Autobrems for hastigheter opp til 160 km/t (SBS)

Kjørefeltassistanse (LAS)

Trafikkskiltgjenkjenning (TSR) med Fartsgrenseassistent (Intelligent Speed Assist, ISA) som kan justere bilens hastighet til gjeldende fartsgrense

Head-up display (med projisering direkte på frontruten SIGNATURE-utstyrsnivå: Seter i brunt nappaskinn med metalldetaljer.

Svart innertak

LED interiørbelysning (kupé, fotbrønn, hanskerom, bagasjerom)

Dør og dashboardpaneler i en kombinasjon av Sen-treverk (ligner ask) og et tekstilmateriale som ligner semsket skinn.

Rammeløst bakspeil (automatisk avblendbart)

Grill i unik farge (Gun metal)

Justeringsbrytere til el. setejustering i metallfinish.

