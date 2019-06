Den norske superduoen Anders Mol (21) og Christian Sørum (23) slo hjemmehåpene Ondrej Perusic og David Schweiner 17-21, 21-15, 15-10 i heksegryten i Ostrava søndag kveld.

– Sandvolleyball-vikingene har tatt denne sporten til et sted den ikke har vært før. Tre seire på tre kontinenter på tre uker er utrolig, utbrøt kommentator og Storbritannia-sjef Lewie Lett.

Med seieren tangerte duoen den norske rekorden på sju verdensserie-triumfer til Jan Kvalheim og Bjørn Maaseide. Sørum og Mol har vunnet de tre siste turneringene i verdensserien. Duoen har vunnet 18 kamper på rad og seiler opp som den heteste norske gullkandidaten i Tokyo-OL 2020.

Mol hyllet hjemmepublikummet etter seieren.

– Vi har spilt virkelig godt i det siste. Det var gøy å spille her i Ostrava. Dere ga oss så mye energi. Tsjekkerne spilte veldig godt. Jeg håpet nesten at de skulle vinne, for det er spesielt å spille på hjemmebane, sier han.

– Sandvolleyball-vikingene er veldig fornøyde og veldig ydmyke. Fine ord fra Sørum og Mol, konkluderte kommentator Lett.

Tsjekkerne yppet seg

Etter en jevn start havnet Mol og Sørum bakpå i første sett. Tsjekkerne ledet 12-9 og hjemmepublikummet var i ekstase. Ledelsen økte til 16-12 før den norske duoen våknet.

– Det finnes ingen panikk-knapp hos den norske duoen. Når så du det sist, undret kommentatoren.

Tre kjappe norske poeng sørget for 15-16, men så stoppet det opp igjen. Tsjekkerne vant første sett 21-17.

Slo tilbake

Det andre settet startet langt bedre for nordmennene, men tsjekkerne slo tilbake oppildnet av hjemmefansen. 7-4 ble til 10-10 før nordmennene giret om. Settet endte 21-15 til Sørum/Mol.

I det tredje og avgjørende settet gjorde Sørum/Mol kort prosess med Perusic/Schweiner. Tsjekkerne traff blokken til Mol gang etter gang. Først da den norske duoen hadde matchball skjerpet tsjekkerne seg, men fire kjappe poeng var ikke nok. På stillingen 14-10 viste Sørum ingen nåde da han fikk sjansen etter et perfekt legg fra Mol.