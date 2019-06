– Jeg ble rett og slett sjokkert, sier fotballpappa Ole Espen Lervik til TV 2.

Lervik hadde vært sammen med datteren Amalies (13) lag på Nørhalne Cup i Danmark og var på vei hjem til Sandnes. For å komme seg hjem skulle de ta SuperSpeed til Kristiansand fra Hirtshals.

Color Line hadde på forhånd varslet mye kø og fulle båter, så de sørget for å være tidlig ute.

– Jeg og en annen fotballpappa tok en egen bil og kjørte noen minutter før bussen med jentene, sier Lervik.

«Har dere dratt?!»

Da de kom fram til kaia i Hirtshals, ble de møtt av lange køer, og det tok dem en time og 40 minutter før var om bord.

– Vi setter oss rett i resepsjonen, og jeg ringer dattera mi. Da begynner bussen deres å nærme seg billettluka, sier han.

HALVFULL: Det var mye plass igjen på ferga da den plutselig forlot kaia. Foto: Privat

Klokka nærmet seg ni og avgangstid, men fortsatt var det rundt 40 biler og bussen til jentelaget som ikke hadde rukket å kjøre om bord.

– Da ringer plutselig datteren min og spør: «Har dere dratt!?». Jeg svarer nei, men så merker jeg plutselig en bevegelse, så jeg løper bort til et vindu. Da ser jeg at vi har lagt fra kai, sier Lervik.

Saken ble først omtalt av Fedrelandsvennen.

– Svært beklagelig

Konserndirektør for kommunikasjons og samfunnskontakt i Color Line, Helge Otto Mathisen, bekrefter hendelsen overfor TV 2.

– Det er svært beklagelig. Det er mange uheldige omstendigheter som har skjedd samtidig, og som ikke skal forekomme, sier Mathisen.

Han forklarer den bisarre episoden med at sterk vind i Hirtshals førte til at det kun var mulig å bruke ett fergeleie på kaia. Det forårsaket store problemer og mye kaos i innkjøringen til fergen.

BEKLAGER: Konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Color Line, Helge Otto Mathisen, forteller at passasjerene som ble rammet ble svært sinte da SuperSpeed 1 plutselig kjørte fra dem i Hirtshals. Foto: Larsen, Håkon Mosvold

Da den andre SuperSpeed-fergen kom inn fra Larvik, var det ingen plass den kunne legge til kai, og det ble besluttet at fergen som skulle til Kristiansand skulle dra for å gjøre plass til Larvik-fergen.

Mathisen har ikke oversikt over hvilke vurderinger som lå bak den avgjørelsen, men opplyser at bemanningsproblemer var en del av årsaken til at den kaotiske situasjonen oppstod.

SLITNE: Amalie Fosse Lervik (13) fikk en lang og slitsom reise hjem til Sandnes sammen med resten av lagvenninnene i Bogafjell IL. Foto: Privat

Frustrasjon og sinne

Fotballpappa Lervik forteller at den umiddelbare reaksjonen var preget av både sinne og redsel.

– Dattera mi er ganske redd bølger, og det var en av grunnene til at jeg var med, sier han.

Samtidig som dette skjedde var det også svært lite informasjon å få, både på kaia og om bord i båten.

– Det var helt vilt. Vi forstod ikke hva som skjedde, det var helt fjernt, sier han.