Åtte tusen utenlandske barn sitter under elendige forhold i leire i Nord-Syria.

Utenriksansvarlig ved de kurdiske selvstyremyndighetene, Dr. Abdul Karim Omar, sier barna er tikkende bomber.

Mange utenlandske barn

TV 2 møter Abdul Karim Omar på kontoret hans i Qamishli, provinshovedstaden i Rojava, som er kurdernes selvstyrte område nord i Syria.

Han studerer en lang liste med navn – listen over alle familiemedlemmene av IS-terroristene.

Omar sier det totalt er rundt 100 000 familiemedlemmer. Omtrent åtte tusen av dem er utenlandske, ikke medregnet irakiske.

Fremtidens jihadister

Familiene blir holdt i tre ulike leire i Nord-Syria under svært vanskelige forhold, de aller fleste av dem i al-Hol-leiren.

Her prøver radikale IS-kvinner å ta over makten, sier Omar, som er oppriktig bekymret for hva som vil skje med barna dersom de blir værende i leirene.

– De radikale kvinnene prøver å gjenopprette kalifatet. De har blant annet lansert et nytt moral-politi som tvinger de andre i leiren til å følge de strenge reglene fra IS. Disse kvinnene har også angrepet og skadet vaktene en rekke ganger. De er akkurat som IS, og derfor er dette et internasjonalt problem.

– De barna som er i leirene og opplever denne atmosfæren av terror og ekstremistiske holdninger, kan bli brukt til terrorvirksomhet i fremtiden. Under IS ble de oppdratt til å bli fremtidens jihadister, særlig de eldste barna, sier Omar.

AL-HOL: Når kvinnene skal ut av det avstengte området for å handle eller søke helsehjelp, blir de fulgt av væpnede vakter.

– Klarer ikke reintegrere

Omar har en håpløs oppgave: Han prøver å overbevise rundt 60 land om å ta tilbake sine statsborgere fra de overfylte leirene.

– Disse utenlandske IS-familiene er en stor byrde for oss. Vi klarer ikke å re-integrere alle dem i samfunnet. Det er altså snakk om åtte tusen utenlandske barn. Hvis vi regner med syriske og irakiske barn er det flere titusen til. Vi klarer det ikke, understreker Omar.

Han er derimot overbevist om at Norge og de andre vestlige landene har langt større kapasitet til å hjelpe disse barna.

– Norge, Sverige, Danmark og Finland er i stand til å reintegrere dem for å stanse denne trusselen, sier Omar og fortsetter:

– Hvis de ikke gjør det, blir disse barna tikkende bomber, og i fremtiden kan de komme til å utføre aksjoner mot sine land.