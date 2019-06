Den kommende uken er det duket for Donald Trumps første statsbesøk i Storbritannia.

Mindre enn 24 timer før han lander i øyriket har han allerede sendt sjokkbølger gjennom britenes politiske sfære med sin kommentar om hertuginne Meghan.

Det er under en måned siden hertuginnen fødte hennes og prins Harrys første barn, og hun kommer derfor ikke til å være med når Trump kommer på besøk.

– Kvinnehater

Tilbake i 2016, før Trump ble valgt til president, kalte Meghan ham for en kvinnehater, og sa at hun ville flytte til Canada hvis han ble valgt.

– Meghan kan ikke være med fordi hun er i mammapermisjon. Er du lei deg for å ikke få se henne? Hun var ikke veldig positiv i omtalen av deg under kampanjen. Jeg vet ikke om du så det, spurte en journalist fra avisen The Sun.

– Jeg visste ikke det. Nei, jeg visste ikke det. Jeg håper det går bra med henne, svarte Trump.

Journalisten påpekte deretter at hun hadde sagt at hun ville flytte til Canada hvis han ble valgt.

– Hva kan jeg si? Nei, jeg visste ikke at hun var «nasty», sa Trump.

Det er uklart nøyaktig hva Trump mente med «nasty». Den direkte oversettelsen er «ekkel», men kan også oversettes til «slem».

Benekter uttalelsen

Trump var imidlertid ikke bare negativ i omtalen av Meghan, og sa at han er glad for at britenes har en amerikansk prinsesse.

– Jeg er sikker på at hun vil gjøre det strålende, sa Trump.

Søndag går han ut på Twitter og benekter at han noensinne kalte Meghan for «nasty».

– Jeg kalte aldri Meghan for «nasty». Funnet opp at «Fake News Media», og de ble tatt. Vil CNN, New York Times og andre beklage? Tviler, skriver han.

I never called Meghan Markle “nasty.” Made up by the Fake News Media, and they got caught cold! Will @CNN, @nytimes and others apologize? Doubt it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2019

Også kontoen for hans 2020-kampanje går ut på Twitter og deler lydopptaket av intervjuet, som de mener beviser at han ikke kalte Meghan «nasty»:

Fake News CNN is at it again, falsely claiming President Trump called Meghan Markle "nasty." Here is what he actually said. Listen for yourself! pic.twitter.com/kLuPXBLMhf — Official Trump War Room (@TrumpWarRoom) June 1, 2019

– «Fake News CNN» er i gang igjen, med falske påstander om at president Trump kalte Meghan Markle «nasty». Her er det hun faktisk sa. Hør selv, skriver de.

Det var bare ett problem: I lydopptaket av intervjuet de har delt kan man klart og tydelig høre at Trump kaller Meghan for «nasty». Det er til og med tekst på intervjuet, der det også står klart skrevet.

Resten av Twitter har ikke latt dette få gå ubemerket hen:

– Han kaller henne faktisk «nasty» i det lydopptaket. Det er det nøyaktige ordet han bruker. Hvem styrer det «krigsrommet»? George Orwell?, skriver Washington Post-spaltist Karen Tumilty.

He actually calls her “nasty” in this audio. That is the exact word he uses. Who is running that war room? George Orwell? https://t.co/6X5Dl979oI — Karen Tumulty (@ktumulty) June 1, 2019

– Det ansiktet når sitatet du benekter er i lydopptaket du tweeter, skriver New York Times-journalist Maggie Haberman.

TFW when the quote you’re denying is in the audio you’re tweeting. https://t.co/iFu4IqaRys — Maggie Haberman (@maggieNYT) June 1, 2019

– De insisterer på at Trump ikke kalte Markle «nasty», og beviset er i lydopptaket – og i deres egne undertekster – og viser at han kalte henne «nasty». Det er et ... interessant forsøk på å motbevise påstanden om at han kalte henne «nasty», skriver forfatter Kevin M. Kruse.

They insist Trump never called Markle “nasty” and the proof is audio — and their own subtitles — showing he called her “nasty.” pic.twitter.com/X3ISM8XzA5 — Kevin M. Kruse (@KevinMKruse) June 1, 2019

– Um, han sa «jeg visste ikke at hun var «nasty»». Det er å kalle noen «nasty», skriver forfatter Molly Jong-Fast.