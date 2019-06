SISTE: Vannet er søkt gjennom av dykkere uten funn av personer.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 14.25.

– Vi er på stedet og gjør undersøkelser nå. Vi sjekker om noen er savnet, sa operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Marianne Heidenstrøm, til TV 2.

Samtlige personer om bord skal ha falt ut da fergen kantret. Fergen er en slags flytebrygge som man trekker over vannet med tau.



– 19 personer er nå gjort rede for, og det er ikke meldt om at noen er skadet. Det er et speiderarrangement på stedet, skriver politiet på Twitter like etter klokken 15.

Hendelsen vil bli etterforsket av politiet, som opplyser om at det er for tidlig å si noe om årsak til ulykken.