Utrykningspolitiet har en av de farligste jobbene i norsk politi. De skal stå langs norske veier for å måle fart, kontrollere belte- og mobilbruk og stoppe dem som bryter lovverket. Eneste beskyttelse er en gul refleksvest.

Tidligere i mai fikk Christian Sørby fra Modum erfare at det er viktig å følge godt med på bilene han forsøker å stanse. For i enden av Verpsletta i Øvre Eiker ble det nestenulykke med en Tesla på «autopilot».

– Jeg skjønte at hverken bilen eller føreren så meg, så jeg kastet meg ut av veien for å komme fra det hele uten skader, forklarer Sørby til Bygdeposten.

Fulgte ikke med

Sjåføren fikk til slutt med seg hendelsen, og fikk bråbremset og vrengt seg inn på kontrollomma – mellom Sørby og kollega Steffen Vala.

– Han innrømmet at han hadde satt bilen på «autopilot», og ikke selv fulgte godt nok med på veien, forteller Sørby, som altså kom fra hendelsen uten varige mén.

– Når en sjåfør innrømmer at han ikke følger med i trafikken, hva skjer da?

– Han ble anmeldt i henhold til veitrafikklovens paragraf tre, som sier at enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke oppstår fare, sier Sørbye til Bygdeposten.

I dette tilfellet var det snakk om en promillekontroll, så Tesla-føreren ble ikke vinket til side fordi han hadde kjørt for fort.

Autopilot: Full og sovende mann stoppet i Tesla

Førers ansvar

Sørby mener episoden viser at teknologien slett ikke har kommet langt nok, og minner om at det er sjåførens ansvar om en ulykke skulle skje.

– Her vil det ikke hjelpe å skylde på «autopiloten». Det er ALLTID sjåføren av kjøretøyet som er ansvarlig, og dette er viktig for førere av biler med autopilot å huske på.

Han poengterer at han som UP-betjent er godt forberedt på at situasjoner kan oppstå i trafikken, og derfor følger han ekstra godt med på bilene han vinker til siden.

– Tenk om det i dette tilfellet hadde vært et barn, eller en eldre mann som av en eller annen grunn hadde forsøkt seg på å krysse veien. Da ville det fort oppstått en ulykke, mener Sørby.

– Dere er jo utsatt i trafikken. Hvordan forholder du deg til slike situasjoner?

– Jeg tenker alltid på dette når jeg er på jobb. Det beste du som sjåfør kan gjøre, er å sette på blinklyset tidlig. Da forstår vi at du har sett oss, og at vi har en dialog, sier Sørby.

Slapper for mye av

Biljournalist hos Broom.no, og tidligere Bygdeposten-redaktør, Vegard Møller Johnsen er blant dem som har kjørt mye Tesla med «autopilot».

– «Autopiloten» til Tesla er en av dem som har kommet lengst – og som også har gjort teknologien tilgjengelig for deg og meg. Jeg har kjørt mye Tesla med autopilot. Og systemet er imponerende bra. Problemet med det er, som vi kanskje har et eksempel på her, at sjåføren slapper litt for mye av.

For i likhet med UP-betjent Sørby, poengterer Møller Johnsen at det er sjåføren som har ansvaret. Han har også hørt om flere «gråsonesaker» rundt Teslas «autopilot».

– Dette har stort sett vært i utlandet, men som regel kommer de ingen vei med det. Sjåføren har til enhver tid ansvaret, sier Møller Johnsen.

Ikke selvkjørende

Selv om systemet omtales som «autopilot», poengterer Møller Johnsen at systemet hverken er autonomt eller fullstendig selvkjørende.

– Mer eller mindre selvkjørende biler er noe som blir og mer vanlig. Det vil si – enn så lenge er det ingen biler som kan kjøre helt av seg selv på vanlig vei. Loven sier at sjåføren fortsatt skal følge med. Og det er fortsatt en god stund til vi kan si at vi har fullt ut autonome biler på veiene i Norge. Det må endringer til i både lovverk og teknologi, før det kan skje. Kanskje må også veiene og merking utbedres før det kan skje.

– Andre merker har systemer som adaptiv cruisekontroll, som aktivt bremser og gasser for deg, filskiftevarsling og assistent som gjør at du følger trafikken foran. Men ingen andre har så langt sluppet de autonome egenskapene like langt som Tesla, sier Broom-journalisten.

Bare til hjelp

Tesla selv poengterer, gjennom sin kommunikasjonssjef i Norge – Even Sandvold Roland, at deres biler ikke er selvkjørende, men har utstyr for å hjelpe sjåføren.

– Tesla leverer biler utstyrt med førerassistentfunksjoner, for eksempel aktiv cruisekontroll og filholder. Disse assistentene fungerer på lik linje med tilsvarende systemer fra andre bilprodusenter. Norske lover og regler er helt tydelige på at sjåføren alltid er ansvarlig for at kjøringen foregår på en forsvarlig måte, også ved bruk av førerassistenter, sier Sandvold Roland.

Video: Her varsler Teslaen om ulykken – før den skjer!

Les flere bilsaker på Bygdepostens motorsider her

I videoen under kan se hva som skjer når bilen tar over kjøringen på motorveien: