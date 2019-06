Ukjente Richard (26) fra Ecuador vant Giro d'Italia

Han startet Giro d'Italia som superhjelperytter for Mikel Landa. Etter drøyt 3500 kilometer på italienske landeveier kunne Richard Carapaz (26) fra Ecuador i dag juble for sammenlagtseier i verdens nest største etapperitt.

Men hvem er Richard Carapaz? De mest sykkelinteresserte er naturlig nok godt kjent med navnet. Han ble tross alt nummer fire sammenlagt i Giroen i fjor. Likevel var ikke Carapaz regnet blant de største favorittene før Giro d'Italia startet. Den anerkjente sykkelbloggen Inner Ring hadde seks navn foran Carapaz på sin favorittliste.

26-åringen hadde ikke oddsen på sin side. Det er historien om Richard Carapaz' liv. For hvem har vel hørt om sykkelryttere fra Ecuador?

Carapaz skjønte fort at han ikke kunne bli god i fotballgale Ecuador.

– Jeg elsker landet mitt, men det er dessverre et land besatt av fotball. Man får kun den hjelpen man trenger hvis man velger fotball. Heldigvis hadde jeg muligheten til å reise. Jeg konkurrerte i Colombia og andre steder i Sør- og Mellom-Amerika. Jeg ga aldri opp. Det er nøkkelen til at jeg sitter her nå, sa Carapaz da han signerte for Movistar i 2016.

Klatrespesialist

26-åringen vokste opp i provinsen Carchi nord i Ecuador. Heldigvis for Carapaz var det bare noen kilometer til den colombiske grensen. Han reiste ofte over grensen for å konkurrere. Gjennombruddet kom da han vant landeveisrittet i det pan-amerikanske U23-mesterskapet i 2013. To år seinere vant han juniorutgaven av Vuelta a Colombia. Carapaz er den første og eneste ikke-colombianer som har gjort det.

Større oppgaver ventet for Carapaz. Som mange andre sør-amerikanere hadde Carapaz en fordel av å bo i høyden. Nesten 3000 meter over havet for å være presis. Det hjelper når motbakkene blir tunge og luften tynn.

Det var veteransyklisten Oscar Sevilla som tipset Movistar-sjef Eusebio Unzué om den unge og lovende ecuadorianeren. Unzué var ikke vond å be. Movistar-sjefen ville at Carapaz skulle teste seg mot europeiske ryttere. Neste stopp ble Spania og Lizarte. Der møtte Carapaz Iosune Murillo, en kvinne som skulle få stor betydning for hans karriere. Den tidligere sykkelproffen Murillo fikk treningsansvaret for Carapaz. Faktisk er hun fortsatt treneren til 26-åringen.

Giro-gjennombruddet

I juli 2016 var han klar for å ta steget til Movistar.

– Drømmen min er å vinne Giro d'Italia, uttalte Carapaz.

Den internasjonale gjennombruddet kom i 2018. Først vant han Vuelta a Asturias sammenlagt i april. En måned seinere vant han en etappe i Giro d'Italia til Montevergine di Mercogliano. Carapaz slo meritterte ryttere som Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Davide Formolo (Bora-Hansgrohe) og Simon Yates (Mitchelton-Scott) i en tøff avslutning. Carapaz endte på 4. plass sammenlagt. Kona Tania Rosero ventet på ham da han landet i Quito. Paret, som har vært sammen siden de var 15 år, har barna Richard Santiago (5) og Aimy Sofía (3) sammen. Ecuadorianske reportere spurt Rosero hva hun tenkte da hun så podiedamene kysse mannen etter etappeseieren i Giroen. «Denne mannen er min», var hennes kontante respons.