Det er nå snart fire år siden verden våknet til det som ble hetende dieselgate. VWs utslipps-skandale hvor det viste seg at konsernet hadde jukset og manipulert med utslippstallene på mange av sine dieselbiler. Som dermed forurenset mer enn de skulle.

Saken fikk svært mye oppmerksomhet og det endte med at Volkswagens administrerende direktør Martin Winterkorn måtte ta hatten sin å gå.

Men ikke før han hadde sagt: – Personlig er jeg veldig lei meg for at vi har brutt tilliten til våre kunder og publikum.

Han lovte også å få ryddet opp i elendigheten.

Winterkorn var ansvarlig hos Volkswagen fra begynnelsen av 2008 og måtte altså forlate stillingen og selskapet etter utslipps-jukset.

Senere har også andre mistet jobben. Og flere VW-sjefer har blitt straffeforfulgt.

Mer enn 10 millioner biler

VW kom snart på banen med en løsning og oppdatering på de rammede bilene for å få ned utslippene.

Dette skulle gjøres vederlagsfritt for kundene og utslippene skulle ned på de oppgitte verdiene.

En storstilt aksjon ble igangsatt. Over 10 millioner biler, verden over, måtte oppdateres etter skandalen.

Men, fire år senere, mangler fortsatt oppdateringen på rundt 2,5 millioner biler. De kjører fortsatt rundt med utslipps-verdier som er for høye.

Det fremgår av en ny analyse fra Transport & Environment.

Ifølge analysen er en del av begrunnelsen at tilbakekallingen håndteres ulikt i europeiske land. Mens noen har gjort det obligatorisk å få bilen oppdatert, er det valgfritt andre steder.

Dette betyr for eksempel at 99 prosent av alle biler med Volkswagens EA189-motor – som hadde en hovedrolle i dieselskandalen – har fått en programvareoppdatering i Tyskland, mens bare 37 prosent av bilene med denne motoren har fått samme behandling i Romania.

Vanskelig å få tak i de siste

Ifølge analysen ligger også Polen og Kroatia bak, med henholdsvis 45 og 46 prosent, mens Danmark er på femteplass med 85 prosent - Portugal, Østerrike, Finland og Tyskland ligger foran dem. Det gjør også Norge.

– Vi hadde ca.165 000 biler i Norge bestående av Volkswagen personbil, Volkswagen nyttekjøretøy, Audi og Skoda som skulle oppgraderes.Til nå er cirka 148 200 biler oppgradert. Det vil si en gjennomføringsgrad på rundt 90 prosent. Tallet varierer fra 91,5 prosent for Volkswagen personbil, til 87,7 prosent for Audi. Dette gjør at vi er helt i toppen når det gjelder gjennomføringsgrad i Europa, sier Anita Svanes som er kommunikasjonssjef hos den norske importøren.

Vi er godt i rute, sier Anita Svanes hos den norske VW importøren.

– Det oppgraderes fortsatt biler jevnt og trutt hver uke. Vi jobber målrettet for å få inn alle biler, også de som kommer inn via bruktimport. Men vi er klar over at de siste prosentene vil være vanskelig å få inn, på grunn av chiptrimming, generell skepsis og annet. Men målet er 95 prosent. Vi ligger an til å være i nærheten av det innen utgangen av 2019, avslutter Svanes.

