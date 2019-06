Magnus Carlsen vil bryte drømmegrensen

Carlsen er veldig innstilt på å gå til topps i Stavanger denne gangen.

– Jeg er veldig optimistisk. Ettersom jeg er i flytsonen, og nok har fått tilbake et betydelig psykologisk overtak på mine konkurrenter i verdenseliten.

Men Norway Chess har alltid vært vanskelig for meg. Og det gikk forferdelig dårlig (7. plass) i 2015 da jeg kom inn i turneringa med tilsvarende høy rating og var stor favoritt. Jeg vet inderlig godt at ikke kan ta noe for gitt. Jeg må være helt på topp.

Psykologisk overtak

Hammer har tro på sin jevnaldrende kamerat i årets turnering.

– «The fear factor» er tilbake. Konkurrentene veit at Magnus nå har spilt 59 partier klassisk sjakk på rad uten tap. De så hvor overlegen han var i Sjamkir og Grenke. De kommer ikke til å være helt komfortable når de setter seg til brettet sammen med Magnus.

Dessuten er kortere tenketid en fordel for Magnus.

TV 2 Sport 2 og TV 2 Sumo

Altibox Norway Chess sendes på TV 2 Sport 2 og TV 2 Sumo fra mandag 3. juni kl. 17.30. Mandag spilles lynsjakkturneringen.

Første runde i den klassiske turneringen spilles tirsdag 4. juni, med sendestart kl. 16.30. Niende og siste runde spilles fredag 14. juni.

Programleder Fin Gnatt har med seg sine faste eksperter Hans Olav Lahlum og Jon Ludvig Hammer, som suppleres ulike dager med Kjetil Lie, Ellen Carlsen, Aryan Tari, Simen Agdestein, Johan Salomon og Atle Grønn.

I tillegg vil bl.a. sentralbanksjef Øystein Olsen og håndball-landslagets Alexander Blonz være gjester i studio.