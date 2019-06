Skuespiller tiltalt for grov vold mot ekskjæresten: – Jeg tenkte at «nå dør jeg»

Det er gått fem år siden kvinnen i 40-årene møtte skuespilleren i 20-årene under et jobbarrangement. Under et lignende arrangement senere samme år, falt hun for ham.

– For meg var han en prins. Jeg var kjempeforelsket. Han tok vare på meg på en måte som jeg aldri hadde opplevd før, fortalte kvinnen da hun inntok vitneboksen i Oslo tingrett mandag formiddag.

Nå er hun fornærmet, mens skuespilleren er tiltalt. Kvinnen har i forbindelse med saken fått en egen sikkerhetsvakt som følger henne rundt på tinghuset.

Natt 8. september i fjor mener politiet at han banket henne opp i hans leilighet på Oslos vestkant.

FORSVARER: Advokat Petter Bonde forsvarer den tiltalte skuespilleren. Foto: TV 2

Hun ble påført hjernerystelse og hevelser. I tillegg ble deler av håret på hodet revet av, ifølge tiltalen.

Turbulent forhold

I vitneboksen forteller ekskjæresten om et turbulent forhold til skuespilleren, men at hun var svært forelsket og at det var vanskelig å holde seg unna ham.

Selv om de tidvis hadde et konfliktfylt forhold, hadde han aldri tidligere utøvd vold mot henne, forteller kvinnen.

Noen dager før voldsepisoden hadde paret en krangel, forteller kvinnen. Årsaken var hun følte seg dårlig behandlet i forbindelse med sin egen bursdag.

I timene forut for den påståtte voldsepisoden, var kvinnen ute i Oslo og drakk alkohol sammen med ei venninne. Kvinnen sier hun reagerte på at skuespilleren ikke hadde latt høre fra seg. Derfor bestemte hun seg for å dra hjem til ham.

Da kvinnen sto på døra, kom mannen ut i oppgangen og forklarte at han hadde besøk av en kamerat. Ekskjæresten opplevde at han ikke ville slippe henne inn i boligen. Hun var overbevist om at en annen kvinne var på besøk.

– Jeg ble veldig fortvilet og utrolig lei meg. Jeg begynte å gråte, men jeg ville vite hvem som var der inne. Jeg er ikke stolt av oppførselen min den kvelden, sier kvinnen.

Klorte og sparket

Hun erkjenner at hun klorte og forsøkte å slå og sparke mot skuespilleren, som tidligere har drevet med kampsport. Aktor Henrik Rådal gjorde i sin utspørring et poeng ut av styrkeforholdet mellom de to.

Kvinnen forteller at hun deretter ble dratt flere meter langs gulvet etter håret. Hun skal ha blitt sluppet ved heisen.

Skuespilleren sitter og gynger på stolen sin og smiler tydelig under ekskjærestens forklaring. Med jevne mellomrom rister han på hodet og noterer på et ark.