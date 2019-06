Norge - Russland 2-0 (21-17, 21-15)

Anders Mol og Christian Sørum vant semifinalen i verdensserien i Tsjekkiske Ostrava, og er dermed et steg nærmere å tangere rekorden til Jan Kvalheim og Bjørn Maaseide.

For skulle Mol og Sørum vinne finalen søndag, tangerer de 90-tallets storhetsduo sine syv turneringsseire.

Kvalheim og Maaseide ble verdensmestere i 1994 og er Norges eneste VM-gull i sandvolleyball.

– For noen år siden trodde jeg helt ærlig at ingen norske lag skulle ta rekorden til Bjørn og meg på veldig lang tid. Så dukker Mol og Sørum plutselig opp og spiller fletta av verdenseliten. Det er utrolig imponerende. Jeg er sikker på at Anders og Christian tar både vår rekord og andres rekorder de neste årene. Det er veldig morsomt å følge med og heie dette frem, sier Kvalheim.

Komfortabel semifinaleseier

Mol og Sørum gikk opp i ledelsen mot Viacheslav Krasilnikov og Oleg Stoyanovskiy i det første settet, men den russiske duoen snudde første settet til 7-6 i deres favør.

Men den norske duoen lot seg ikke skremme og vant det første settet 21-17.

I det andre settet var Mol og Sørum overlegne til tider, og vant komfortabelt 21-15.

Dermed ble det 2-0 seier i semifinalen og den norske duoen er et skritt nærmere å tangere den norske rekorden.