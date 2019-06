Fotballryktene: – Premier League-gigantene kjemper om Fekirs underskrift

Klubbsesongen fikk sin endelige avslutning da Liverpool gikk til topps i Champions League lørdag kveld.

Med like mange europeiske titler som resten av Premier League til sammen og to strake finaler er det nok mange spillere fra øverste hylle som ønsker seg til Merseyside-klubben.

For et år siden var Lyons Nabil Fekir høyaktuell for Liverpool, men han bestod ikke den medisinske testen. Ett år seinere er Fekir fortsatt ønsket på Anfield, men Liverpool får konkurranse om 25-åringen.

Tittelrivalen Manchester City har bedt Lyon om å holde dem oppdatert på alle bevegelser rundt Fekir. Lyon håper på en auksjon der Liverpool og Manchester City byr over hverandre til klubbene når et prisnivå Lyon kan si seg fornøyd med. Klopp håper å få Fekir billigere enn i fjor med tanke på hvor skadeutsatt kantspilleren er.

Guardiola passet på å ringe Klopp for å gratulerer ham med finaleseieren. Kanskje pratet de også om Fekir? Guardiola har uansett en lang liste over spillere han vil prøve å hente til Manchester. Lyons Tanguy Ndombele er på Guardiolas radar. Det er også Atletico Madrids defensive midtbanespiller Rodri, skriver Express.

Juventus har ikke gitt opp håpet om å lokke Maurizio Sarri tilbake fra England. Nå er Torino-klubben forberedt på å betale en stor sum for å kjøpe Sarri ut av kontrakten, skriver Independent.

Hva så med Manchester United? Det smerter nok at Liverpool nå står med dobbelt så mange Champions League/Serievinnercup-titler som de røde djevlene. Neste år kan Liverpool øke forspranget. Forsterkninger trengs. Napolis albanske back Elseid Hysaj bekrefter at han ønsker å forlate Napoli. Chelsea og Manchester United er potensielle nye arbeidsgivere. Hysaj vil vekk fra Napoli fordi han ønsker å vinne noe. Europaligaen neste sesong kan være en fin begynnelse.

Corriere della Sera skriver at den talentfulle keeperen Gianluigi Donnarumma er ønsket av Ole Gunnar Solskjær. Fremtiden til David de Gea er uviss. Donnarumma kan være mannen som erstatter spanjolen.



Chelsea sliter med at de ikke får signert spillere de to neste overgangsvinduene, men klubben jobber hardt for å få omgjort avgjørelsen. Om de skulle lykkes, er Barcelonas Philippe Coutinho førstemann på listen over spillere som er ønsket inn portene på Stamford Bridge. Det skriver Gianluca di Marzio.