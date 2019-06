Helt siden Henry Ford satte bilproduksjon i system ved bruk samlebånd for mer enn 100 år siden, har bilindustrien vært en viktig del av verdensøkonomien.

Denne industrien har i flerfoldige tiår sysselsatt mange hundre tusen mennesker, verden over.

Men nye tider krever nye grep. Grep som ikke alltid er like hyggelige. For i løpet av det siste halvåret har så mange som 208 mennesker hver dag blitt kalt inn på sjefens kontor for å motta beskjeden om at det ikke lengre er bruk for deres arbeidskraft (eller eventuelt: De har fått en e-post om det samme)

Totalt har 38.000 arbeidsplasser i bilindustrien forsvunnet de siste seks måneder. Det skriver bransje-nettstedet Automotive News Europe.

Kina bremser

Analytiker John Murphy fra Bank of America er en av dem som spådde nedgangen i forkant.

– Hele bilbransjen er nå i ferd med å få øynene opp for vi tror kommer til å bli en betydelig nedgang i bilsalget den kommende tiden, sa analytikeren i bransje-møte i Detroit forrige uke.

Han la også til:

– Oppbremsingen i salget på det kinesiske markedet kom langt tidligere enn forventet og er en stor overraskelse.

De smertefulle kuttene bransjen nå opplever må også sees i lys av at flere produsenter allerede har et fallende salg i USA og Kina, som er de to største markedene i verden. Sammen med det faktum at bilindustrien er godt i gang med en omfattende overgang til å bygge biler med elektriske motorer.

Noe av det som helt konkret skjer er at Ford kutter 10 prosent (ca 7000 mennesker) av arbeidsstokken verden over.

Daimler som eier blant annet Mercedes har som mål å nå 6 milliarder Euro i kostnadsbesparelser innen 2021. Honda legger ned sin fabrikk i England, bare for å nevne noen eksempler. Og aller siste nytt på området: Denne uken kom Ford med nyheten om at de legger ned sin store motorfabrikk i Wales.

Nedgangen i bilsalget kan trues ytterligere for europeiske og asiatiske produsenter om USA innfører import-sanksjonene som de har varslet. De japanske bilprodusentene, med Toyota i spissen, har i krasse ordelag den siste tiden fordømt dette.

– Elbil-salget vil stupe hvis fordelene blir borte

Redd det kommer flere dårligere nyheter

En dem som følger bilbransjen svært tett er Broom-redaktør Knut Skogstad.

– Det er på mange måter en stor avstand mellom de betydelige markedene i verden og vårt hjemlige Norge, men ikke desto mindre merkes endringene her hjemme også. Det er bare noen dager siden vi fortalte nyheten om at bil-giganten Bertel O. Steen AS kutter 200 ansatte inneværende år, sier Skogstad.

– En salgssvikt på 30 prosent så langt i år og det å styrke seg for framtiden er forklaringen på dette. Et annet eksempel: Honda legger ned ni forhandlere her i Norge. Vi merker ekstra godt det elektriske skiftet. Merkene som mangler elbiler, hybrider og ladbare hybrider har det rett og slett knalltøft her til lands. Da hjelper det nesten ikke hvor bra og smart du jobber, hvis kundene ikke oppfatter produktene du selger som attraktive nok, sier Skogstad.

Blant verdens bilprodusenter er det nå stor usikkerhet rundt det elektriske skiftet og hvor fort det vil komme. Det investeres milliardbeløp i ny teknologi. Men om kundene i de store markedene er klare for dette, vet man egentlig ikke.

I vår del av verden er mange også usikre på hva som vil skje når de kinesiske bilprodusentene for alvor satser på Europa. Det er all grunn til å forvente at de vil kjøre i hjulsporene til merkene fra Japan og Sør-Korea, som har tatt store markedsandeler. Klarer kineserne det samme, er det nødvendigvis også mange av dagens merker som vil tape mye salg.

