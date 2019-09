En feil veldig mange gjør er at de kjører rundt med for lite luft i dekkene på bilen.

Feil lufttrykk endrer bilens kjøreegenskaper. Både bremselengde, kjøreegenskaper og grep på vått føre kan bli vesentlig dårligere med feil lufttrykk.

Dessuten vil dette også øke rullemotstanden og dermed føre til høyere drivstofforbruk. Til syvende og sist vil man også redusere levetiden til dekkene.

Det sies gjerne at riktig lufttrykk i bildekkene er like viktig som riktig skismurning på skitur. Alle som har vært på tur med bakglatte ski, eller ski med klabber under vet hva vi snakker om.

På veien er det viktig med riktig lufttrykk for oppnå optimal sikkerhet.

Det er svært enkelt å sjekke lufttrykket i dekkene. Det er bare å dra innom nærmeste bensinstasjon og sette luftpistolen på ventilen. Da ser man umiddelbart hvilket lufttrykk man har. Det er viktig at bilen står relativt plant og at man ikke har kjørt lenge på forhånd slik at dekkene er varme.

Heller litt for mye, enn litt for lite

– Ofte er det bedre med litt for mye luft framfor litt for lite, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

– I alle fall om man har brede dekk, som her en tendens til å slites skjevt, legger han til.

Begrunnelsen han gir er som følger:

– Moderne dekk slites i liten grad på midten, med for mye luft. Slik vi tradisjonelt er "opplært" til å tro. De slites faktisk mest på midten hvis det er for lite luft i dem, veldig mange er ikke klar over akkurat det, sier Benny.

– Årsaken er at med dagens brede dimensjoner, vil midten av slitebanen slynges fremover på grunn av sentrifugalkraften når det er for lite luft i dekket. Med mer luft strammes hele dekket mer opp. Derfor kan det være smart å øke dette noe.

– Kanskje 10 prosent og i alle fall ikke mer enn 15 prosent, som en tommelfingerregel. Man bør følge litt med på dekkene for å sjekke "ståa" underveis og eventuelt korrigere, anbefaler Benny.

Hva som er riktig lufttrykk ser man i instruksjonsboka til bilen, i dørkarmen eller på en plakat ved luftfylleren på bensinstasjonen. Det oppgis også hvor mye luft man skal ha i dekkene hvis bilen er fullastet, noe den ofte er om man skal på ferie.

Når man vet hva som er rett lufttrykk, er det bare å fylle ekstra eller eventuelt slippe ut litt luft. Det er også viktig å huske at lufttrykket kan endre seg, så det anbefales at man sjekker dette for eksempel en gang i måneden.

Mye bagasje og mange mennesker i bilen, for eksempel på sommerferie, krever også ofte noe mer luft i dekkene.

– Alle moderne biler har i dag TPMS, det står for Tire Pressure Monitoring System. Dette systemet vil varsle sjåføren hvis lufttrykket er feil, i alle fall om trykket blir for lavt, minner Benny om helt til slutt.

