Se Liverpools feiring i vinduet øverst!

Jürgen Klopp hyller James Milner etter Champions League-seieren og mener 33-åringens tale før kampen var avgjørende for utfallet.

– Uten «Millies» garderobeprat før kampen, med en ikke-engelsktalende manager, tror jeg ikke det hadde vært mulig, sier Liverpool-manageren til TV 2.

Milner var selv beskjeden da han ble fortalt hva Klopp hadde sagt om talen hans. Han ønsket heller å hylle den tyske manageren.

– Vi bare prøver å gjøre ting sammen og jobben manageren har gjort er utrolig. Du kan gå tilbake til semifinalen mot Barcelona, der vi manglet to spillere og måten han satte opp ting og drillet oss i det, sier den rutinerte spilleren og fortsetter:

– Jeg prøver bare å gjøre min del i troppen, og brukte det jeg har lært gjennom den lange tiden jeg har spilt dette spillet. Jeg prøver å hjelpe guttene så mye jeg kan. Jeg er veldig stolt av å være en del av denne troppen og denne fotballklubben.

– Det er på grunn av ham vi er her

Klopp ville ikke ta noe av æren etter lørdagens bragd, og var kun opptatt av å skryte av spillerne etter kampen.

– Hvordan de løftet seg da vi var nede i noen perioder, er bare helt utrolig. Jeg elsket bildene av guttene med pokalen, det ga meg alt, sier Klopp.

Spillerne selv mener Liverpool-manageren fortjener all ære han kan få for det han har gjort siden han kom til klubben.

– Jeg synes han fortjener ære, for måten han bygger laget her i Liverpool er utrolig. Å ta oss fra der vi startet til dit vi er nå er veldig bra, og hvis han fremdeles gir æren til spillerne, så sier det noe om deg som trener. Fra mitt ståsted fortjener han all æren, for det er på grunn av ham vi er her, sier Georginio Wijnaldum til TV 2.

Jürgen Klopp og James Milner feirer Champions League-seieren. Foto: Daniel Sannum Lauten

Milner er enig.

– Du kan se hvordan han er som person på måten spillerne er med ham. Jobben er gjort siden han kom hit, vi er blitt bedre og bedre hvert år. Det skal litt til å komme til to Champions League-finaler på rad. Det å komme tilbake etter skuffelsen over å tape i fjor, og på 97 poeng i ligaen viser en enorm forbedring. Det å tape for et utrolig Manchester City, og så løfte oss igjen, og en pause på tre uker er ikke lett heller, og så gå og avslutte jobben her, sier Milner og tenker seg om før han legger til:

– Det var ikke vår beste prestasjon for sesongen i det hele tatt. Vi spilte ikke bra, men cupfinaler handler kun om å komme seg over målstreken og vinne. Vi har gjort det bedre i år, og vi har spilt kamper som ikke har vært bra, men allikevel fått resultater. Kampen handler om hjertet denne troppen har, og erfaringen vi har skaffet de siste årene.

Gull i samlingen

Klopp, som har tapt seks finaler på rad, kunne nå endelig legge til en gullmedalje i samlingen.

– Vi snakket om min uheldige karrière før. Livet mitt er mye bedre enn jeg noensinne hadde forventet. Jeg er interessert i utvikling, men jeg forstår at det handler om å vinne. Vi vil vinne ting, og ønsker å vinne ting. Hundre prosent. Dette er bare starten for denne gruppen, alle har sine beste år foran seg. Det er stort. Jeg er virkelig lykkelig. Jeg har mange sølvmedaljer, nå har jeg en i gull. De kommer til å ligge ved siden av hverandre, og det er kult. Men jeg er mest glad på vegne av alle andre, sier Liverpool manageren.