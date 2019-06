Grupperivaler spås som verdensmester - disse kjemper med Norge om VM-suksess

Hør hele tipset i TV 2 Sportens VM-podkast her. Tre episoder ute allerede!

Fredag starter fotball-VM i Frankrike, der vertsnasjonen er blant de største favorittene til å gå hele veien og sikre seg sin første VM-pokal noensinne på kvinnesiden.

«Les bleues» tippes i hvert fall å gå hele veien i episode to av TV 2s VM-podkast, der programlederne Helge Johan Petersen Kalleklev og Solveig Gulbrandsen har med seg gjestene Hege Riise og Ingvild Isaksen til å spå alle gruppene og den videre veien helt mot finaleplass.

Norge, som selv har en ambisjon om å ta medalje i mesterskapet, spås også videre fra gruppespillet, men i det som er et helt åpent mesterskap - med mange nasjoner med medaljeambisjoner - tror dessverre panelet at Martin Sjögrens lag må ta til takke med en plass i kvartfinalen denne gang. Ambisjonen om medaljer tas allikevel positivt imot.

– Jeg tror det handler om at man ikke skal gå ut og sette ambisjonsnivået så lavt for seg selv. Vi har vært med i en del mesterskap hvor vi har sett at det er så mye som kan skje. Hvis du først starter med å vinne og kommer godt i gang, så kan man slå hvilket som helst lag. Mesterskap er veldig spesielle, sier Ingvild Isaksen.

– Helt fair å sikte litt høyt

30-åringen har selv mistet de to foregående VMene med skade, to mesterskap der Norge har levert henholdsvis exit i gruppespillet og tap i åttedelsfinalen. I EM har hun imidlertid opplevd suksess, og ser ikke noe negativt i å gå høyt ut på forhånd av et tilsynelatende åpent mesterskap.

– I de EMene jeg har vært med i, så har vi gått inn og vært litt «shit, hvordan går dette?», og så har jeg med meg en bronse og ett sølv. Så det er viktig å gå inn og tenke at vi faktisk kan slå hvilket som helst lag vi møter, og da kan alt skje. Jeg tenker at det er helt fair å gå ut og sikte litt høyt, forteller den skadeforfulgte midtbanespilleren som i februar annonserte at hun legger skoene på hyllen.

Alle gruppevinnere og toere går videre til åttedelsfinaer, og det samme gjør de fire beste treerne. Med andre ord er det kun gruppejumboene og to treere som ryker ut før viderespillet tar til på fransk jord.

