Helt uten utdanning eller annen form for opplæring fikk kvinnen jobb på sykehuset i Jonquière i byen Quebec i Canada for 20 år siden.

Siden har kvinnen jobbet ved en rekke avdelinger på sykehuset, blant annet med kirurgi, skriver CBC News.

I løpet av hele karrièren har hun forfalsket dokumenter for ikke å bli avslørt.

Falsk identitet

Årsaken til at kvinnen fikk holde på så lenge, er navnet hennes, som foreløpig ikke er kjent for offentligheten.

Hun deler nemlig både for- og etternavn med en godt kvalifisert sykepleier ved et annet sykehus i samme region.

Dermed kunne hun bruke navnesøsterens lisensnummer hver gang hun var nødt til å signere et dokument.

Endret reglene

Bedrageriet ble avslørt da kvinnen meldte seg på et kurs tidligere i år. En kollega oppdaget da at lisensnummeret hun brukte, hørte til en ansatt ved et annet sykehus.

Etter at saken var rapportert inn, tok det ikke lang tid før kvinnen fikk sparken.

Så vidt kanadiske helsemyndigheter er kjent med, har det ikke skjedd alvorlige ulykker i forbindelse med kvinnens arbeid på sykehuset.

Helseregionen Quebec har allerede endret reglene for ansettelsesprosessen ved sykehusene.